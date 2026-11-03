Düz Bir Tarlanın Ortasına Kendi Kalesini Yaptırdı
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Okçu kuleleri olan kalede şövalye turnuvaları düzenlemek istiyordu
Kale 2021'den beri satışta, fiyatı 40 milyon rubleye çıktı
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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