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Yaşam
Düz Bir Tarlanın Ortasına Kendi Kalesini Yaptırdı

Düz Bir Tarlanın Ortasına Kendi Kalesini Yaptırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.11.2026 - 12:18
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Rusya'nın Volgograd bölgesindeki Peskovatka köyünde, Don Nehri kıyısındaki düz bir tarlanın ortasında yüksek duvarlı bir kale duruyor. Kaleyi iş insanı Vladimir Galaganov, uzun zamandır hayalini kurduğu için yaptırdı. Ama yapı hiç tamamlanmadı ve yıllardır satışta.

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Okçu kuleleri olan kalede şövalye turnuvaları düzenlemek istiyordu

Okçu kuleleri olan kalede şövalye turnuvaları düzenlemek istiyordu

Yaklaşık 1,2 hektarlık arazideki yapı 1.100 metrekare büyüklüğünde. Yüksek duvarlarla çevrili kalede birkaç okçu kulesi var. En yakın ev birkaç yüz metre uzakta.

Galaganov her zaman kendi kalesini yapmayı hayal ettiğini söylüyor. 'Orada Kazak ve şövalye turnuvaları düzenlemeyi düşündüm' diyen Galaganov, kaleyi neden bitiremediğini açıklamadı. Yalnızca 'Kale yapmak çok hızlı bir iş değil' dedi.

Kale 2021'den beri satışta, fiyatı 40 milyon rubleye çıktı

Kale 2021'den beri satışta, fiyatı 40 milyon rubleye çıktı

Galaganov kaleyi ilk kez 2021'de internette satışa çıkardığında Rusya'da gündem oldu. İlk fiyat 33 milyon rubleydi. Bir ay sonra yarım milyon ruble indirildi ve 2023 yazına kadar 27,7 milyon rubleye kadar düştü. Kale şimdi yeniden 40 milyon rubleden, yaklaşık 550 bin dolardan satışta.

Galaganov, 'Kendim için yaptım ama şartlar değişti. Şimdi paraya ihtiyacım var, o yüzden satmaya karar verdim' diyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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