Düz Bir Tarlanın Ortasına Kendi Kalesini Yaptırdı

Galaganov kaleyi ilk kez 2021'de internette satışa çıkardığında Rusya'da gündem oldu. İlk fiyat 33 milyon rubleydi. Bir ay sonra yarım milyon ruble indirildi ve 2023 yazına kadar 27,7 milyon rubleye kadar düştü. Kale şimdi yeniden 40 milyon rubleden, yaklaşık 550 bin dolardan satışta.

Galaganov, 'Kendim için yaptım ama şartlar değişti. Şimdi paraya ihtiyacım var, o yüzden satmaya karar verdim' diyor.