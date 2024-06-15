Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Tarih
Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacağınız 11 Tarihi Gerçek Sizi Çok Şaşırtacak

Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacağınız 11 Tarihi Gerçek Sizi Çok Şaşırtacak

Aden
Aden - Onedio Üyesi
15.06.2024 - 16:01

Tarih gerçekten birçok ilginç olaya sahiplik yapmış. Bugünkü içeriğimizde, duyunca adeta kulaklarınıza inanmayacağınız 13 ilginç tarihi gerçeği sizin için derledik. İyi okumalar dileriz.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. "Antik Yunanistan'da insanlar politikacıları 1 yıllığına seçerdi ve her sene sonunda seçilen kişinin mal varlığı incelenirdi."

1. "Antik Yunanistan'da insanlar politikacıları 1 yıllığına seçerdi ve her sene sonunda seçilen kişinin mal varlığı incelenirdi."

'Şüpheli bir şeyler görülürse, kişi hemen idam edilirdi.'

2. "Picasso, Bruce Lee ve JRR Tolkien aynı yılda vefat etti."

2. "Picasso, Bruce Lee ve JRR Tolkien aynı yılda vefat etti."

3. "Afrika'nın Dünya Savaşı olarak bilinen İkinci Kongo Savaşı 2003 yılında sona eresiye kadar 5 milyon kişi ölmüştü!"

3. "Afrika'nın Dünya Savaşı olarak bilinen İkinci Kongo Savaşı 2003 yılında sona eresiye kadar 5 milyon kişi ölmüştü!"

4. "536 yılı yaşanabilecek en kötü yıl olarak biliniyor."

4. "536 yılı yaşanabilecek en kötü yıl olarak biliniyor."

'Volkanik patlamalar gökyüzünün 18 aya kadar uzun süre karanlık kalmasına neden oldu. Bu daha sonra mini bir buzul çağına, mahsul kıtlığına ve önümüzdeki 10 yıl boyunca milyonlarca kişinin ölümüne neden olan bir vebaya neden oldu.'

5. "Köpekbalıkları Satürn'ün halkalarından daha eski!"

5. "Köpekbalıkları Satürn'ün halkalarından daha eski!"
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. "Keskin nişancı Annie Oakley'nin birinin ağzındaki sigarayı vurduğu bir sahne gösterisi vardı. Almanya'nın Kaiser Wilhelm II'si Avrupa'yı gezerken bir hevesle herkesi şaşırttı ve sigarayı onun ağzında vurmasında ısrar etti."

6. "Keskin nişancı Annie Oakley'nin birinin ağzındaki sigarayı vurduğu bir sahne gösterisi vardı. Almanya'nın Kaiser Wilhelm II'si Avrupa'yı gezerken bir hevesle herkesi şaşırttı ve sigarayı onun ağzında vurmasında ısrar etti."

'Her zaman profesyonel olan Oakley, Kaiser'e zarar vermeden sigarayı vurdu. Birkaç yıl sonra Birinci Dünya Savaşı başladı ve ABD, Almanya'ya karşı savaşa girdi. Oakley, Kaiser Wilhelm'e bu atışı bir kez daha deneyip deneyemeyeceğini soran bir mektup yazdı ama Wilhelm cevap vermedi.'

7. "T-Rex'in zamanına, T-Rex'in Stegosaurus'un zamanına olduğundan daha yakınız."

7. "T-Rex'in zamanına, T-Rex'in Stegosaurus'un zamanına olduğundan daha yakınız."

8. "Kleopatra, büyük piramitlerin inşaa edildiği zamandansa, günümüze daha yakın yaşadı."

8. "Kleopatra, büyük piramitlerin inşaa edildiği zamandansa, günümüze daha yakın yaşadı."

Eski Mısır'da, eski eski Mısır'ı incelemeye çalışan Mısırbilimciler vardı.

9. "Bakır kılıçlardan çelik kılıçlara geçiş, çelik kılıçlardan atom bombalarına geçişten yaklaşık 4 kat daha uzun sürdü."

9. "Bakır kılıçlardan çelik kılıçlara geçiş, çelik kılıçlardan atom bombalarına geçişten yaklaşık 4 kat daha uzun sürdü."

10. Hitler, Stalin, Tito, Freud ve Troçki, 1913'te aynı anda Viyana'daydı

10. Hitler, Stalin, Tito, Freud ve Troçki, 1913'te aynı anda Viyana'daydı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. "İnsanlar ayakkabılarının uyumunu kontrol etmek için ayakkabı mağazasında ayaklarının röntgenini çekerlerdi."

11. "İnsanlar ayakkabılarının uyumunu kontrol etmek için ayakkabı mağazasında ayaklarının röntgenini çekerlerdi."

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın