Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacağınız 11 Tarihi Gerçek Sizi Çok Şaşırtacak
Duyunca Kulaklarınıza İnanamayacağınız 11 Tarihi Gerçek Sizi Çok Şaşırtacak
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Tarih gerçekten birçok ilginç olaya sahiplik yapmış. Bugünkü içeriğimizde, duyunca adeta kulaklarınıza inanmayacağınız 13 ilginç tarihi gerçeği sizin için derledik. İyi okumalar dileriz.
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1. "Antik Yunanistan'da insanlar politikacıları 1 yıllığına seçerdi ve her sene sonunda seçilen kişinin mal varlığı incelenirdi."
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2. "Picasso, Bruce Lee ve JRR Tolkien aynı yılda vefat etti."
3. "Afrika'nın Dünya Savaşı olarak bilinen İkinci Kongo Savaşı 2003 yılında sona eresiye kadar 5 milyon kişi ölmüştü!"
4. "536 yılı yaşanabilecek en kötü yıl olarak biliniyor."
5. "Köpekbalıkları Satürn'ün halkalarından daha eski!"
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6. "Keskin nişancı Annie Oakley'nin birinin ağzındaki sigarayı vurduğu bir sahne gösterisi vardı. Almanya'nın Kaiser Wilhelm II'si Avrupa'yı gezerken bir hevesle herkesi şaşırttı ve sigarayı onun ağzında vurmasında ısrar etti."
7. "T-Rex'in zamanına, T-Rex'in Stegosaurus'un zamanına olduğundan daha yakınız."
8. "Kleopatra, büyük piramitlerin inşaa edildiği zamandansa, günümüze daha yakın yaşadı."
9. "Bakır kılıçlardan çelik kılıçlara geçiş, çelik kılıçlardan atom bombalarına geçişten yaklaşık 4 kat daha uzun sürdü."
10. Hitler, Stalin, Tito, Freud ve Troçki, 1913'te aynı anda Viyana'daydı
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11. "İnsanlar ayakkabılarının uyumunu kontrol etmek için ayakkabı mağazasında ayaklarının röntgenini çekerlerdi."
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