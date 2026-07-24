Duyular, Mekan ve Bedenin Bilgeliği
Bugün özel bir röportajla karşınızdayız. Son yıllarda dünyada hızla yükselen, Türkiye’de de giderek daha fazla ilgi gören Well-Living, yani İyi Yaşam yaklaşımını tüm yönleriyle ele alacağız.
Konuğumuz, WELLS 360 Kurucu Ortağı ve Projeler Yöneticisi Gamze Gürses. Gürses, eğitim yönetimi alanındaki uzmanlığını ve sağlık sektöründe edindiği uzun yıllara dayanan yöneticilik deneyimini, Well-Living odaklı projelerin geliştirilmesi ve hayata geçirilmesinde etkin şekilde kullanıyor.
İnsan sağlığını, yaşam kalitesini ve yaşanılan mekânları bütüncül bir bakış açısıyla ele alan WELLS 360; disiplinlerarası yapısıyla dikkat çekiyor. Kurucu ortaklardan İbrahim Aydın Altunordu, elektrik-elektronik mühendisliği birikimini sağlık teknolojileri ve yapı sistemleriyle buluştururken; Beril Koparal, genetik alanındaki uzmanlığını koruyucu sağlık ve sağlıklı yaş alma yaklaşımına taşıyor. Yasemin Durmaz ise girişimcilik deneyimini sağlık ve iyi yaşam odaklı projelerin geliştirilmesine aktarıyor. Farklı uzmanlık alanlarından gelen kurucu ortaklar, WELLS 360 çatısı altında insan odaklı, yenilikçi ve sürdürülebilir bir yaşam anlayışı geliştirmek için çalışıyor.
Gamze Gürses ile gerçekleştirdiğimiz röportajda, önümüzdeki yıllarda çok daha sık duyacağımız Well-Living kavramını, yaşamımıza nasıl dokunduğunu ve geleceğin yaşam standartlarını nasıl şekillendirdiğini birlikte keşfedeceğiz.
Sevgili Gamze Gürses. Well-Living kavramını ilk duyanlar genelde onu “lüks bir spa deneyimi” sanıyor. Siz bu kavramı nasıl tanımlıyorsunuz ve bu yanlış anlamanın kaynağı sizce ne?
Bir mekânın koku, ışık ve ses gibi görünmeyen unsurlarının insan psikolojisine etkisini en çarpıcı bulduğunuz örnek üzerinden anlatabilir misiniz?
Nöromimari, mimarlık ile nörobilimi bir araya getiriyor. Bu iş birliğinin pratikte bir yapının tasarım sürecini nasıl değiştirdiğini örnekleyebilir misiniz?
Bütüncül beslenme danışmanlığında “ne yediğimiz” kadar “neden yediğimiz” sorusunun da önemli olduğunu söylüyorsunuz. Bu yaklaşım geleneksel diyetisyenlikten pratikte nasıl ayrılıyor?
Uyku ve stres yönetiminde artık ışık dalga boyundan oda sıcaklığına kadar çok ince detaylar takip ediliyor. Sizce bu, sağlığı fazla teknikleştirmenin bir sonucu mu, yoksa gerçekten ihtiyaç duyduğumuz bir hassasiyet mi?
Röportajı bitirirken bir değerlendirme yapalım.
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