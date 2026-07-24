Duyular, Mekan ve Bedenin Bilgeliği

Bu algının oluşmasını çok doğal buluyorum. Çünkü son yıllarda wellness ve wellbeing kavramları daha çok spa, sauna, buhar odası, tuz odası, masaj, soğuk su havuzu gibi iyi oluş uygulamalarıyla görünür hâle geldi. İnsanlar bu deneyimlerle tanıştıkça 'iyi yaşam' kavramını da doğal olarak bu hizmetlerle özdeşleştirmeye başladı. Oysa bunlar bütünün yalnızca görünen kısmı.

Well-Living ise çok daha geniş bir yaklaşımı ifade ediyor. Aslında uzun zamandır hayatımızın içinde olan ancak bugüne kadar tek bir çatı altında tanımlanmamış birçok unsurun bir araya gelmesinden oluşuyor. Kişinin yalnızca ne yediği, ne kadar spor yaptığı ya da hangi takviyeleri kullandığı değil; günün büyük bölümünü geçirdiği çevrenin de sağlığı üzerindeki etkisini birlikte ele alıyor.

Bugün bütüncül sağlık denildiğinde akla çoğunlukla beslenme, fiziksel aktivite, kaliteli uyku, stres yönetimi, nefes çalışmaları, takviye kullanımı, fonksiyonel tıp uygulamaları veya gerektiğinde IV(intravenöz) destekleri geliyor. Bunların tamamı önemli. Ancak insan biyolojisi bunlardan ibaret değil. Gün boyunca maruz kaldığımız doğal ya da yapay ışık, hava kalitesi, akustik ortam, kullandığımız malzemeler, içtiğimiz suyun özellikleri, bulunduğumuz mekânın elektromanyetik çevresi, doğayla kurduğu ilişki, kokular, hatta mekânın bizde oluşturduğu duygusal his bile iyi oluş üzerinde düşündüğümüzden daha fazla etkiye sahip.

İşte Well-Living, bütün bu unsurları aynı çerçevede değerlendiren bir yaklaşım. Bu nedenle ben Well-Living'i tek bir uygulama ya da hizmet olarak değil; insanın yaşadığı çevre ile biyolojisi arasındaki ilişkiyi yeniden tasarlayan bir anlayış olarak tanımlıyorum.

Biz Wells 360 olarak çalışmalarımızı da tam bu bakış açısıyla yürütüyoruz. Yaklaşımımız yalnızca bir yapıya yeni teknolojiler eklemek değil; insanın yaşam döngüsünü destekleyen bütüncül yaşam alanları kurgulamak. Bu nedenle konutlardan otellere, kliniklerden okullara ve ofislere kadar farklı yapı tiplerini aynı gözle değil, kullanıcılarının ihtiyaçlarına göre yeniden değerlendiriyoruz. Bunu da Well Home, Well Hotel, Well Clinic, Well School ve Well Office yaklaşımlarıyla ele alıyoruz.

Bu bakış açısı doğal olarak tek bir disiplinin konusu da değil. Mimarlık, iç mekân tasarımı, halk sağlığı, davranış bilimi, nörobilim, sürdürülebilirlik ve yapı teknolojileri bugün aynı masada buluşuyor. Nöromekân, biyoadaptif mekânlar, mekânsal his tasarımı, duygu odaklı yaşam tasarımı, bütüncül beslenme danışmanlığı, uyku ve rahatlama danışmanlığı ile Well Living Learning Design (İyi Yaşam İçin Öğrenme Tasarımları) gibi yaklaşımlar da bu disiplinlerarası dönüşümün farklı parçalarını oluşturuyor.

Biz Wells 360'da bu yaklaşımı yalnızca projelere uygulamakla kalmıyor, aynı zamanda sektörün bu dönüşümü doğru okuyabilmesi için de çalışıyoruz. Gayrimenkul profesyonellerine yönelik geliştirdiğimiz Real Estate Wellness Advisor eğitim programı, kurumlara sunduğumuz danışmanlıklar ve farklı sektörlerde yürüttüğümüz eğitimlerle, sağlıklı yaşamın yalnızca bireysel alışkanlıklarla değil; yaşadığımız yapılar, kurumlar ve günlük yaşam kültürüyle birlikte değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Bu yaklaşımın yapı ölçeğindeki en önemli uluslararası referanslarından biri ise International WELL Building Institute (IWBI) tarafından geliştirilen WELL Building Standard'dır. WELL v2 standardı; hava, su, beslenme, ışık, hareket, termal konfor, ses, materyaller, zihin ve topluluk olmak üzere on temel başlık üzerinden yapıların insan sağlığı ve iyi oluş üzerindeki etkisini değerlendiriyor. Bu da bize şunu gösteriyor: Bir yapının yalnızca güvenli ve estetik olması artık yeterli değil; aynı zamanda insanın biyolojik, zihinsel ve sosyal ihtiyaçlarını da desteklemesi bekleniyor.

Bence Well-Living tam olarak burada başlıyor. Çünkü iyi yaşam yalnızca kendimize ayırdığımız bir saat spor ya da hafta sonu yaptığımız bir spa ziyaretiyle değil; günün geri kalan yirmi üç saatinde bizi çevreleyen yaşam alanlarıyla birlikte şekilleniyor.

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