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Duygusallığınızı İki Katına Çıkaracak 12 Ruel Şarkısı

etiket Duygusallığınızı İki Katına Çıkaracak 12 Ruel Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 23:21

Dinlerken duygusal anlar yaşayacağınız 12 Ruel şarkısı bu içerikte!

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1. Ruel & DMA'S - We're A Pair Of Diamonds (Visualizer)

2. Ruel & DMA'S - What A Life (Visualizer)

3. Ruel - Painkiller (Live at the Sydney Opera House)

4. Ruel - WISH I HAD YOU (Acoustic)

5. Ruel - Bleed (Kid Laroi acoustic cover)

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6. Ruel - It Will Rain (Bruno Mars acoustic cover)

7. Ruel - Somewhere Only We Know (Keane acoustic cover)

8. Ruel - invisible string (Taylor Swift acoustic cover)

9. Ruel - Sparks (Coldplay cover)

10. Ruel - Hide and Seek Cover (Whatcha Say)

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11. Ruel - I DON'T WANNA BE LIKE YOU (Live in Sydney)

12. Ruel - WISH I HAD YOU (Behind the Scenes)

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