Duygusallığınızı İki Katına Çıkaracak 12 Ruel Şarkısı
Duygusallığınızı İki Katına Çıkaracak 12 Ruel Şarkısı
Dinlerken duygusal anlar yaşayacağınız 12 Ruel şarkısı bu içerikte!
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1. Ruel & DMA'S - We're A Pair Of Diamonds (Visualizer)
2. Ruel & DMA'S - What A Life (Visualizer)
3. Ruel - Painkiller (Live at the Sydney Opera House)
4. Ruel - WISH I HAD YOU (Acoustic)
5. Ruel - Bleed (Kid Laroi acoustic cover)
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6. Ruel - It Will Rain (Bruno Mars acoustic cover)
7. Ruel - Somewhere Only We Know (Keane acoustic cover)
8. Ruel - invisible string (Taylor Swift acoustic cover)
9. Ruel - Sparks (Coldplay cover)
10. Ruel - Hide and Seek Cover (Whatcha Say)
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11. Ruel - I DON'T WANNA BE LIKE YOU (Live in Sydney)
12. Ruel - WISH I HAD YOU (Behind the Scenes)
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