Duygularınızı Darmadağın Edecek 12 Arabesk Şarkısı
Duygularınızı Darmadağın Edecek 12 Arabesk Şarkısı
Kalbim paramparça olsun, acı çekmesem bile dinlerken acı çekeyim diyenler buraya!
Bu içerikte duygularınızı darmadağın edecek 12 arabesk şarkısını sıralıyoruz!
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1. Tüdanya-Senin Uğruna
2. Cengiz Kurtoğlu-Farketmez Artık
3. Bergen-Bana Neler Vadettin
4. Güllü - Oyuncak Gibi
5. İbrahim Tatlıses - Bir Kulunu Çok Sevdim
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6. Kamuran Akkor - Sev Yeter
7. Sinan Özen - Çaresizim
8. Atilla Kaya- Özledim Seni
9. Tuncay Tuncel - Kadınım
10. İbrahim Tatlıses-Yalnızım
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11. Selami Şahin-Tanımam Senden Başka
12. Neşe Karaböcek-Sildim Seni Kalbimden
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