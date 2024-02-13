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Duygularınızı Darmadağın Edecek 12 Arabesk Şarkısı

etiket Duygularınızı Darmadağın Edecek 12 Arabesk Şarkısı

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
13.02.2024 - 10:22

Kalbim paramparça olsun, acı çekmesem bile dinlerken acı çekeyim diyenler buraya!

Bu içerikte duygularınızı darmadağın edecek 12 arabesk şarkısını sıralıyoruz!

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1. Tüdanya-Senin Uğruna

2. Cengiz Kurtoğlu-Farketmez Artık

3. Bergen-Bana Neler Vadettin

4. Güllü - Oyuncak Gibi

5. İbrahim Tatlıses - Bir Kulunu Çok Sevdim

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6. Kamuran Akkor - Sev Yeter

7. Sinan Özen - Çaresizim

8. Atilla Kaya- Özledim Seni

9. Tuncay Tuncel - Kadınım

10. İbrahim Tatlıses-Yalnızım

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11. Selami Şahin-Tanımam Senden Başka

12. Neşe Karaböcek-Sildim Seni Kalbimden

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