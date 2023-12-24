Görüş Bildir
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Duygularınıza Tercüman Olabilecek 12 Soft Analog Parçası

etiket Duygularınıza Tercüman Olabilecek 12 Soft Analog Parçası

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 16:01

Hem melodileri hem de sözleri ile ile içinizde çıkmayı bekleyen duyguları körükleyen Soft Analog şarkılarını keşfetmeye hazır mısınız? Hep birlikte eşsiz bir keşfe çıkalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Boşluğun İçinde

2. Kaybolur

3. Kaçardım

4. Geç Vakitler

5. Bombalar

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Beni Saran Bi' Boşluk

7. Tanıdık Bir Koku

8. Uçarım Bu Alemde

9. Yolculuk

10. Bir Çırpıntı Var

İçeriğin Devamı Aşağıda

11. Tuzak

12. Hatırlarım Seni

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?