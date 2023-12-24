Duygularınıza Tercüman Olabilecek 12 Soft Analog Parçası
Duygularınıza Tercüman Olabilecek 12 Soft Analog Parçası
Hem melodileri hem de sözleri ile ile içinizde çıkmayı bekleyen duyguları körükleyen Soft Analog şarkılarını keşfetmeye hazır mısınız? Hep birlikte eşsiz bir keşfe çıkalım!
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1. Boşluğun İçinde
2. Kaybolur
3. Kaçardım
4. Geç Vakitler
5. Bombalar
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6. Beni Saran Bi' Boşluk
7. Tanıdık Bir Koku
8. Uçarım Bu Alemde
9. Yolculuk
10. Bir Çırpıntı Var
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11. Tuzak
12. Hatırlarım Seni
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