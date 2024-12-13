Duygularına Tercüman Olacak O Şarkı Hangisi?
Duygularına Tercüman Olacak O Şarkı Hangisi?
Bazen duyguları kelimelerle ifade etmek çok zordur, o yüzden şarkılarla anlatmak gerekir!
Bu testte duygularına tercüman olacak o şarkıyı söylüyoruz!
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1. Güne başlarken hangisi sensin?
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2. Küçük şeylerle mutlu olduğunu söyleyebilir misin?
3. Arkadaşların seninle vakit geçirdiklerinde kendilerini daha iyi hissettiğini sık sık dile getiriyor mu?
4. Bu aralar en sık kurduğun cümle hangisi?
5. Peki ya uykunu sorsak?
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6. Canın sıkkınken ne yaparsın?
Ben Her Bahar Mutsuzum (Live)
Birsen Tezer - Delikanlı
7. En ne zaman ağladın?
8. Son olarak, iyi hissetmen için ne yapman gerekir?
9. Bu Kez Anladım
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