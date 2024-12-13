onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Duygularına Tercüman Olacak O Şarkı Hangisi?

etiket Duygularına Tercüman Olacak O Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
14.12.2024 - 00:16

Bazen duyguları kelimelerle ifade etmek çok zordur, o yüzden şarkılarla anlatmak gerekir!

Bu testte duygularına tercüman olacak o şarkıyı söylüyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Güne başlarken hangisi sensin?

2. Küçük şeylerle mutlu olduğunu söyleyebilir misin?

3. Arkadaşların seninle vakit geçirdiklerinde kendilerini daha iyi hissettiğini sık sık dile getiriyor mu?

4. Bu aralar en sık kurduğun cümle hangisi?

5. Peki ya uykunu sorsak?

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Canın sıkkınken ne yaparsın?

Ben Her Bahar Mutsuzum (Live)

Birsen Tezer - Delikanlı

7. En ne zaman ağladın?

8. Son olarak, iyi hissetmen için ne yapman gerekir?

9. Bu Kez Anladım

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın