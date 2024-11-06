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Duyguların Rengini Şarkıya Döken Sözler: Ezginin Günlüğü’nden Unutulmaz 10 Şarkı

etiket Duyguların Rengini Şarkıya Döken Sözler: Ezginin Günlüğü’nden Unutulmaz 10 Şarkı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
06.11.2024 - 19:51

Müzik, duygularımızı ifade etmenin en keyifli yollarından biri. İşte bu noktada Ezginin Günlüğü geliyor! Onların şarkıları, hayatın her anındaki hüzünleri ve sevinçleri o kadar güzel yansıtıyor ki, dinlerken kendinizi o anların içinde buluyorsunuz. Her bir söz, içten içe sizi etkiliyor ve ruhunuza dokunuyor. Hadi gelin, Ezginin Günlüğü’nden unutulmaz 10 şarkıyı keşfedelim! 

Bu müzik yolculuğunda hislerinizi yeniden yaşamak için hazır mısınız?

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1. Ezginin Günlüğü - Eksik Bir Şey

2. Ezginin Günlüğü - Dargın Mıyız

3. Ezginin Günlüğü - Ayrılık Kapısı

4. Ezginin Günlüğü - Aşk Zamanı

5. Ezginin Günlüğü - Herkes Gibisin

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6. Ezginin Günlüğü - Gel Sar Beni

7. Ezginin Günlüğü - Aşk Bir Rüya

8. Ezginin Günlüğü - Aşk Bitti

9. Ezginin Günlüğü - Sardunya

10. Ezginin Günlüğü - Kül Vakti

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