onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Duygulara Tercüman 12 Muse Şarkısı

etiket Duygulara Tercüman 12 Muse Şarkısı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
03.05.2025 - 23:16

Hayatta öyle anlar olur ki... Ne hissediyorsun belli değil, anlatmaya kalksan cümleler yetmez. İşte tam o zamanlarda bir şarkı gelir, çat diye kalbinin orta yerine oturur. “Aha bu! Benim yerime konuşmuş” dersin. İşte Muse tam olarak bunu yapıyor.

Düşünsene, sen daha ne yaşadığını çözememişsin, Muse çoktan şarkısını yapmış bile. Kalp kırıklığı mı, içsel çöküş mü, delice bir tutku mu? Adamlar resmen duygularımızı soundtrack yapmış.

Hazırsan, kulaklığını tak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Unintended

2. Starlight

3. Hysteria

4. Time is Running Out

5. Undisclosed Desires

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Madness

7. Plug In Baby

8. Supermassive Black Hole

9. Resistance

10. Map of the Problematique

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Dead Inside

12. Uprising

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın