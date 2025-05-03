Duygulara Tercüman 12 Muse Şarkısı
Hayatta öyle anlar olur ki... Ne hissediyorsun belli değil, anlatmaya kalksan cümleler yetmez. İşte tam o zamanlarda bir şarkı gelir, çat diye kalbinin orta yerine oturur. “Aha bu! Benim yerime konuşmuş” dersin. İşte Muse tam olarak bunu yapıyor.
Düşünsene, sen daha ne yaşadığını çözememişsin, Muse çoktan şarkısını yapmış bile. Kalp kırıklığı mı, içsel çöküş mü, delice bir tutku mu? Adamlar resmen duygularımızı soundtrack yapmış.
Hazırsan, kulaklığını tak!
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1. Unintended
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2. Starlight
3. Hysteria
4. Time is Running Out
5. Undisclosed Desires
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6. Madness
7. Plug In Baby
8. Supermassive Black Hole
9. Resistance
10. Map of the Problematique
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11. Dead Inside
12. Uprising
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