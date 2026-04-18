Düşünmekten Yorulanlara İlaç Gibi Şarkılar

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
18.04.2026 - 18:01

Zihnin hiç susmadığı ve aynı düşüncelerin dönüp dolaşıp tekrar ettiği anlar vardır. Ne yaparsan yap o iç ses biraz fazla gelir ve dinlenecek bir an ararsın. Sözleriyle sizi yormayacak ve iyi hissettirecek şarkıların toplandığı bu listeye hemen göz atın!

Reklam

Anchor – Novo Amor

Bu şarkı tam anlamıyla zihni yavaşlatan bir etkiye sahip. Dinledikçe içinizdeki gerginliğin yerini büyük bir sakinlik ve umut bırakacak...

2. Saturn – Sleeping At Last

Bu şarkı biraz “uzaya bakıyormuşsun” hissi yaratıyor. Gökyüzünü izlerken tüm dertleriniz de aynı ölçüde silinip gidiyor. Yoğun düşüncelerden uzaklaşmak için birebir. Dinlerken zamanın akışı bile yavaşlıyor.

3. Retrograde – James Blake

Çok etkili parçalardan bir diğeri de Retrograde. Düşüncelerinin üstüne gitmek yerine onlardan uzaklaşmak istediğinde harika bir yardımcı. Hafif karanlık ama rahatlatıcı bir atmosferi var.

4. Cold Little Heart – Michael Kiwanuka

Uzun intro’suyla seni yavaş yavaş içine çekiyor ve yerini harika bir sakinliğe bırakıyor. Özellikle kafanız doluyken sizi çok huzurlu hissettiriyor.

5. Bloodflow – Grandbrothers

Sözsüz ama etkisi oldukça güçlü. Tekrar eden melodiler sayesinde zihnini düzenliyor gibi hissettiriyor. Hayattan çok iyi bir kaçış yöntemi.

Reklam

6. Near Light – Ólafur Arnalds

Yavaş yavaş yükselen yapısı ile sizi içine çekecek. Zihninizdeki yoğunluk azalırken yerini daha net bir sakinlik alacak. Uzun düşünceli anlar için birebir.

7. Kettering – The Antlers

Kafanda gürültü yapmadan etkisini gösteren ve özellikle yalnız dinlediğinde daha çok içine işleyen şarkılardan bir tanesi...

8. Bloom – The Paper Kites

Yumuşacık bir girişi ile insana huzurlu bir akış sağlıyor. Düşünceleri bastırmak yerine onları hafifletiyor ve insanın içinde bir rahatlama hissettiriyor.

9. Elegy – Lisa Gerrard & Patrick Cassidy

Sözlerden çok duyguların ön planda olduğu bir parça. Zihni sakinleştiren yapısı ile yoğun düşüncelerin arasında bir durak gibi hissettiriyor.

10. Familiar – Agnes Obel

Biraz karanlık ama çok sakin bir atmosferi var. Gece dinlemek ayrı iyi hissettiriyor.

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
Reklam
