Düşünmekten Yorulanlara İlaç Gibi Şarkılar
Zihnin hiç susmadığı ve aynı düşüncelerin dönüp dolaşıp tekrar ettiği anlar vardır. Ne yaparsan yap o iç ses biraz fazla gelir ve dinlenecek bir an ararsın. Sözleriyle sizi yormayacak ve iyi hissettirecek şarkıların toplandığı bu listeye hemen göz atın!
1. Anchor – Novo AmorAnchor – Novo Amor
2. Saturn – Sleeping At Last
3. Retrograde – James Blake
4. Cold Little Heart – Michael Kiwanuka
5. Bloodflow – Grandbrothers
6. Near Light – Ólafur Arnalds
7. Kettering – The Antlers
8. Bloom – The Paper Kites
9. Elegy – Lisa Gerrard & Patrick Cassidy
10. Familiar – Agnes Obel
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
