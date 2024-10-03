Düşündüğünüz Kadar Korkutucu Değil: Bir Yolcu Uçağına Yıldırım Düşerse Ne Olur?
Düşündüğünüz Kadar Korkutucu Değil: Bir Yolcu Uçağına Yıldırım Düşerse Ne Olur?
Uçakta oturuyorsunuz ve aniden dışarıda bir şimşek çaktığını gördünüz. İçinize bir korku düştü: “Ya uçağa yıldırım düşerse?”
Bu korkuyu taşıyan tek kişi siz değilsiniz ama merak etmeyin, yıldırım çarpmaları sanıldığı kadar tehlikeli değil! İyi de nasıl?
Yıldırım, atmosferde meydana gelen elektrik yüklerinin kontrolsüz bir akıma dönüşmesiyle oluşur. Yıldırımın meydana geldiği anı şimşek olarak görür ve sonrasında duyduğunuz o güçlü sesi gök gürültüsü olarak işitirsiniz.
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