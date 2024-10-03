Düşündüğünüz Kadar Korkutucu Değil: Bir Yolcu Uçağına Yıldırım Düşerse Ne Olur?

Uçakta oturuyorsunuz ve aniden dışarıda bir şimşek çaktığını gördünüz. İçinize bir korku düştü: “Ya uçağa yıldırım düşerse?”

Bu korkuyu taşıyan tek kişi siz değilsiniz ama merak etmeyin, yıldırım çarpmaları sanıldığı kadar tehlikeli değil! İyi de nasıl?