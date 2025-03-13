Düşük Kalorili, Bol Lezzetli: Ramazan’da Diyet Bozmayıp Lezzetten Ödün Vermeyen 10 Tarif
Düşük Kalorili, Bol Lezzetli: Ramazan’da Diyet Bozmayıp Lezzetten Ödün Vermeyen 10 Tarif
Ramazan geldi çattı! İftar sofralarında lezzetten ödün vermeden hafif ve sağlıklı yemekler yemek isteyenleri buraya alalım. Hem diyetinizi bozmadan hem de bol lezzetli tariflerle sofralarınızı şenlendirmek mümkün! Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda iki farklı yemek pişirerek mutfakta zaman kazanabilirsiniz. ⏳✨
👉 Yağsız ama çıtır çıtır mücverler, hafif ama doyurucu ana yemekler, iftarda midenizi yormayacak lezzetli eşlikçiler!
Hazırsanız başlıyoruz!
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1. Tavuk Şiş & Çıtır Kabak Cipsi
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2. Kıymalı Karnabahar & Patates
3. Baharatlı Somon & Kuşkonmazlı Roka Salatası
4. Zeytinyağlı Biber Dolması & Cevizli Yoğurtlu Semizotu Salatası
5. Nohutlu Kuskus Pilavı & Baharatlı Falafel
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6. Karnıyarık & Yoğurtlu Havuç Tarator
7. Bal Kabaklı Mücver & Tahinli Humus
8. Tavuklu Körili Turta & Baharatlı Nohut
9. Tavuk Kanat & Yoğurtlu Köz Biber Mezesi
10. Ispanaklı Börek & Sarımsaklı Mantar
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