Düşük Kalorili, Bol Lezzetli: Ramazan’da Diyet Bozmayıp Lezzetten Ödün Vermeyen 10 Tarif

Klasik kabak mücverine farklı bir dokunuş yapmaya ne dersiniz? Bal kabağı ve kabak karışımıyla hazırlanan bu mücver, hem besleyici hem de düşük kalorili bir seçenek sunuyor. Yanına protein ve sağlıklı yağ deposu olan tahinli humus ekleyerek, hem lezzetli hem de tok tutan bir iftar menüsü oluşturabilirsiniz.