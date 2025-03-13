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Düşük Kalorili, Bol Lezzetli: Ramazan’da Diyet Bozmayıp Lezzetten Ödün Vermeyen 10 Tarif

etiket Düşük Kalorili, Bol Lezzetli: Ramazan’da Diyet Bozmayıp Lezzetten Ödün Vermeyen 10 Tarif

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
13.03.2025 - 18:01

Ramazan geldi çattı! İftar sofralarında lezzetten ödün vermeden hafif ve sağlıklı yemekler yemek isteyenleri buraya alalım. Hem diyetinizi bozmadan hem de bol lezzetli tariflerle sofralarınızı şenlendirmek mümkün! Üstelik Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde aynı anda iki farklı yemek pişirerek mutfakta zaman kazanabilirsiniz. ⏳✨

👉 Yağsız ama çıtır çıtır mücverler, hafif ama doyurucu ana yemekler, iftarda midenizi yormayacak lezzetli eşlikçiler!

Hazırsanız başlıyoruz!

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1. Tavuk Şiş & Çıtır Kabak Cipsi

1. Tavuk Şiş & Çıtır Kabak Cipsi

Tavuk şiş denince aklınıza mangal geliyor olabilir ama merak etmeyin, bu tarifle mangal lezzetini evinizde yakalayabilirsiniz! Üstelik ağır yağlı soslar olmadan, tamamen sağlıklı bir şekilde… Yanına da yağda kızartılmış cips yerine çıtır kabak dilimleri yaparak hafif ama doyurucu bir iftar menüsü oluşturabilirsiniz.

Malzemeler:

Tavuk şiş için:

  • 300 gr tavuk göğsü (küp doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı pul biber, karabiber, kimyon

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Kabak cipsi için:

  • 1 adet kabak (ince dilimlenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz, kekik, kırmızı toz biber

Yapılışı:

  • Tavukları yoğurt, baharat ve zeytinyağı ile harmanlayıp en az 30 dakika marine edin.

  • Marine ettiğiniz tavukları şişlere dizin ve büyük haznede 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Kabak dilimlerini zeytinyağı ve baharatlarla harmanlayıp küçük haznede 160°C’de 10 dakika pişirin.

  • Tavuk şişlerinizi kabak cipsiyle birlikte servis edin. Yanına yoğurtlu bir dip sos ekleyerek lezzeti ikiye katlayabilirsiniz!

2. Kıymalı Karnabahar & Patates

2. Kıymalı Karnabahar & Patates

Karnabahar sevenler buraya! Eğer sebzelerle aranız pek yoksa bile bu tarif fikrinizi değiştirebilir. Yumuşacık kıymalı karnabahar, baharatlarla lezzetlendirilerek kullanmadan Philips Çift Hazneli Airfryer’da mükemmel bir kıvam alıyor. Yanına da yağda kızartmaya gerek kalmadan hazırlayabileceğiniz patatesler ekleyerek harika bir iftar menüsü oluşturabilirsiniz.

Malzemeler:

Kıymalı karnabahar için:

  • Yarım orta boy karnabahar

  • 150 gr kıyma

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Patates için:

  • 1 adet büyük patates (ince dilimlenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kekik, toz kırmızı biber

Yapılışı:

  • Kıymayı yağsız bir tavada kavurun, salça ve baharatları ekleyin.

  • Karnabaharları hafif haşlayın ve kıymayla karıştırın. Karışımı büyük haznede 180°C’de 12 dakika pişirin.

  • Patatesleri ince dilimleyin, baharat ve yağ ile karıştırın. Küçük haznede 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Karnabaharı patateslerle birlikte sıcak sıcak servis edin. Yoğurtla harika gider!

3. Baharatlı Somon & Kuşkonmazlı Roka Salatası

3. Baharatlı Somon & Kuşkonmazlı Roka Salatası

Balık sever misiniz? Eğer cevabınız evetse, bu tarif tam size göre! Philips Çift Hazneli Airfryer’da pişirilen somon, mükemmel bir kıvam alıyor. Yanında ise hafif ve ferahlatıcı bir kuşkonmazlı roka salatası ile protein açısından zengin, sağlıklı bir iftar menüsü hazırlayabilirsiniz.

Malzemeler:

Somon için:

  • 1 dilim somon

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı karabiber, kekik

Salata için:

  • 1 avuç roka

  • 5-6 dal kuşkonmaz

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Somonu zeytinyağı, limon suyu ve baharatlarla marine edin. Büyük haznede 180°C’de 10 dakika pişirin.

  • Kuşkonmazları küçük haznede 160°C’de 8 dakika ızgara yapın.

  • Kuşkonmazları roka ile karıştırıp limon ve zeytinyağı ekleyerek hafif bir salata hazırlayın.

  • Somonunuzu bu ferahlatıcı salatayla servis edin. Hem düşük kalorili hem de süper besleyici!

4. Zeytinyağlı Biber Dolması & Cevizli Yoğurtlu Semizotu Salatası

4. Zeytinyağlı Biber Dolması & Cevizli Yoğurtlu Semizotu Salatası

Biber dolmasını çok daha pratik bir şekilde hazırlamak ister misiniz? Philips Çift Hazneli Airfryer ile bu mümkün! Yanına da yoğurtlu ve cevizli semizotu salatası ekleyerek Ramazan’a özel hafif bir menü oluşturabilirsiniz.

Malzemeler:

Biber dolması için:

  • 4 adet dolmalık biber

  • 1 çay bardağı pirinç

  • 1 adet küçük soğan (ince doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı domates salçası

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, nane

Semizotu salatası için:

  • 1 küçük kase semizotu

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 yemek kaşığı dövülmüş ceviz

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Pirinci yıkayıp süzün, soğan, salça ve baharatlarla karıştırarak iç harcı hazırlayın.

  • Biberlerin içini doldurun ve büyük haznede 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Semizotunu yoğurt ve cevizle karıştırın.

  • Zeytinyağlı dolmalarınızı semizotu salatasıyla birlikte servis edin.

5. Nohutlu Kuskus Pilavı & Baharatlı Falafel

5. Nohutlu Kuskus Pilavı & Baharatlı Falafel

Ramazan sofralarında tahıllar ve baklagiller hem doyurucu hem de sağlıklı alternatifler sunar. Bu tarifte nohutlu kuskus pilavı, yanına da çıtır çıtır baharatlı falafel ekleyerek protein dolu ve hafif bir iftar menüsü hazırlıyoruz.

Malzemeler:

Nohutlu kuskus pilavı için:

  • 1 su bardağı kuskus

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz, kimyon

Baharatlı falafel için:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 tatlı kaşığı kimyon, kişniş, karabiber

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Kuskusu haşlayın, haşlanmış nohut ve baharatlarla karıştırarak büyük haznede 160°C’de 10 dakika hafifçe kızartın.

  • Falafel için tüm malzemeleri robottan geçirip yuvarlak toplar yapın, küçük haznede 180°C’de 12 dakika pişirin.

  • Pilavı ve falafelleri birlikte servis edin. 

  • Yanına bol yeşillikli bir salata çok yakışır!

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6. Karnıyarık & Yoğurtlu Havuç Tarator

6. Karnıyarık & Yoğurtlu Havuç Tarator

Karnıyarık denince aklınıza bol yağda kızarmış patlıcanlar gelebilir, ama bu tarifle hafif ve pratik bir versiyonunu hazırlıyoruz. Yanına da yoğurtlu havuç tarator ekleyerek iftar sofranızı renklendirebilirsiniz.

Malzemeler:

Karnıyarık için:

  • 2 adet patlıcan

  • 150 gr kıyma

  • 1 adet domates (küçük doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı salça

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı tuz, karabiber

Yoğurtlu havuç tarator için:

  • 2 adet havuç (rendelenmiş)

  • 2 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı nane, pul biber

Yapılışı:

  • Patlıcanları ortadan ikiye kesin, içlerini hafifçe oyun.

  • İç harç için kıymayı kavurun, domates, sarımsak ve salçayı ekleyip karıştırın.

  • Harcı patlıcanların içine doldurun ve büyük haznede 180°C’de 15 dakika pişirin.

  • Havuçları az yağda soteleyin, yoğurt ve baharatlarla karıştırın.

  • Karnıyarık ve yoğurtlu taratoru birlikte servis edin. 

  • Yanında bir dilim tam buğday ekmeğiyle tam bir iftar menüsü olur!

7. Bal Kabaklı Mücver & Tahinli Humus

7. Bal Kabaklı Mücver & Tahinli Humus

Klasik kabak mücverine farklı bir dokunuş yapmaya ne dersiniz? Bal kabağı ve kabak karışımıyla hazırlanan bu mücver, hem besleyici hem de düşük kalorili bir seçenek sunuyor. Yanına protein ve sağlıklı yağ deposu olan tahinli humus ekleyerek, hem lezzetli hem de tok tutan bir iftar menüsü oluşturabilirsiniz.

Malzemeler:

Bal kabaklı mücver için:

  • 1 su bardağı rendelenmiş kabak

  • 1 su bardağı rendelenmiş bal kabağı

  • 1 yemek kaşığı tam buğday unu

  • 1 yumurta

  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber, kimyon

Tahinli humus için:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı tahin

  • 1 diş sarımsak

  • 1 tatlı kaşığı limon suyu

  • 1 çay kaşığı kimyon, tuz

Yapılışı:

  • Mücver malzemelerini karıştırıp küçük yuvarlak köfteler yapın. Büyük haznede 180°C’de 10 dakika pişirin.

  • Humus malzemelerini robottan geçirip küçük haznede 160°C’de 5 dakika hafifçe ısıtın.

  • Mücverleri tahinli humusla birlikte servis edin. Üzerine ceviz serpiştirerek ekstra lezzet katabilirsiniz!

8. Tavuklu Körili Turta & Baharatlı Nohut

8. Tavuklu Körili Turta & Baharatlı Nohut

Bu tarif, klasik Tavuklu Körili Turta sağlıklı bir versiyonu! Hafif ve besleyici dolgusu ile Ramazan’da hem doyurucu hem de düşük kalorili bir seçenek sunuyor. Yanına baharatlı nohut ekleyerek çıtır çıtır bir tamamlayıcı yapıyoruz.

Malzemeler:

Tavuklu Körili Turta

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 adet soğan (doğranmış)

  • 2 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 adet havuç (küçük küp doğranmış)

  • 1 su bardağı brokoli (küçük doğranmış)

  • 1 su bardağı haşlanmış tavuk (parçalanmış)

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 tatlı kaşığı köri baharatı

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 yemek kaşığı tam buğday unu

  • 1 su bardağı süt veya badem sütü

  • 1 adet tam buğday tortilla (veya yufka)

Baharatlı Nohut 

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

  • Zeytinyağını ısıtın, soğan ve sarımsağı ekleyip soteleyin.

  • Havuç ve brokoliyi ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

  • Haşlanmış tavuk, nohut ve baharatları ekleyip karıştırın.

  • Tam buğday ununu ekleyip hafifçe kavurun, ardından sütü ekleyerek koyulaşana kadar pişirin.

  • Karışımı ısıya dayanıklı bir kaba veya küçük kaplara dökün.

  • Üzerini tam buğday tortilla veya ince yufka ile kapatın.

  • Hafifçe yağlayarak çıtır bir doku kazandırın.

  • Haşlanmış nohutları baharat ve zeytinyağı ile harmanlayın.

  • Tavuklu Körili Turta büyük haznede 180°C’de 15 dakika pişirin (üstü kızarana kadar).

  • Baharatlı nohutu küçük haznede 180°C’de 10 dakika çıtır çıtır olana kadar pişirin.

9. Tavuk Kanat & Yoğurtlu Köz Biber Mezesi

9. Tavuk Kanat & Yoğurtlu Köz Biber Mezesi

Tavuk kanatlar, kızartmadan Philips Çift Hazneli Airfryer' da çıtır çıtır olacak şekilde pişiyor! Yanında yoğurtlu köz biber mezesi ile enfes bir iftar menüsü sizi bekliyor.

Malzemeler:

Tavuk Kanat için:

  • 500 gr tavuk kanat

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı karabiber

  • 1 çay kaşığı pul biber

  • 1 çay kaşığı kekik

Yoğurtlu Köz Biber Mezesi için:

  • 3 adet kırmızı biber

  • 3 yemek kaşığı süzme yoğurt

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

  • Yoğurt, zeytinyağı ve baharatları bir kapta karıştırın. Tavuk kanatları bu karışıma ekleyerek iyice harmanlayın ve en az 30 dakika dinlendirin.

  • Biberleri iri doğrayın, üzerine hafifçe zeytinyağı gezdirerek közleyin. Ardından yoğurt, sarımsak ve tuzla karıştırın.

  • Tavukları büyük haznede 180°C’de 18 dakika pişirin. Ara ara çevirerek eşit pişmesini sağlayın.

  • Közlenmiş biberleri küçük haznede 160°C’de 10 dakika pişirin.

  • Tavukları köz biber mezesiyle birlikte sıcak servis edin. Yanına tam buğday lavaş ekleyerek mükemmel bir menü oluşturabilirsiniz!

10. Ispanaklı Börek & Sarımsaklı Mantar

10. Ispanaklı Börek & Sarımsaklı Mantar

İncecik yufkayla hazırlanan, bol peynirli ve ıspanaklı börek iftar sofralarına hafif ama doyurucu bir seçenek sunuyor. Yanına sarımsaklı mantar ekleyerek tam kıvamında bir menü oluşturuyoruz!

Malzemeler:

Peynirli Ispanaklı Börek için:

  • 3 adet yufka

  • 1 su bardağı lor peyniri

  • 1 su bardağı doğranmış ıspanak

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Sarımsaklı Mantar için:

  • 10 adet kültür mantarı (ortadan ikiye kesilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı kekik

Yapılışı:

  • Ispanak, lor peyniri, yoğurt ve yumurtayı karıştırın.

  • Yufkaları üçgen şekilde kesin, iç harçtan koyarak rulo yapın.

  • Mantarları zeytinyağı, sarımsak ve baharatlarla harmanlayın.

  • Börekleri büyük haznede 180°C’de 20 dakika pişirin. Mantarları küçük haznede 160°C’de 10 dakika pişirin.

  • Börekleri sıcak servis edin, yanına yoğurtlu bir dip sos ekleyerek lezzeti artırabilirsiniz!

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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