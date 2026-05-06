Düşük Frekanslı Sesler Neden Bizi Tedirgin Eder?

Doğada düşük frekanslı ve güçlü sesler genellikle büyük bir kütlenin hareketini temsil eder. Heyelan, deprem, fırtına veya çok büyük bir yırtıcı hayvanın yaklaşması bu frekansta dalgalar yayar. Atalarımız bu sesleri 'hayatta kalma sinyali' olarak kodladığı için, modern dünyada bile bu frekansları duyduğumuzda veya hissettiğimizde ilkel beynimiz otomatik olarak kaç ya da savaş moduna girer.