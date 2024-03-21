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Duşta Bağıra Bağıra Söyleyerek Enfes Bir Konser Vermeni Sağlayacak 13 Şarkı

etiket Duşta Bağıra Bağıra Söyleyerek Enfes Bir Konser Vermeni Sağlayacak 13 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
21.03.2024 - 20:43

Duşta konser vermeyi seviyorsan, bu liste sana ilaç gibi gelecek! Listedeki parçaları playlist olarak hazırla, duşta son ses aç!

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1. Shakira - Whenever, Wherever

2. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull

3. Rihanna - Only Girl (In The World)

4. Zara Larsson - Lush Life

5. Harry Styles - As It Was

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6. Miley Cyrus - Flowers

7. Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z

8. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)

9. Dua Lipa - New Rules

10. Sia - Cheap Thrills ft. Sean Paul

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11. Britney Spears - Oops!...I Did It Again

12. Maroon 5 - Maps

13. Taylor Swift - Cruel Summer

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