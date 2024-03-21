Duşta Bağıra Bağıra Söyleyerek Enfes Bir Konser Vermeni Sağlayacak 13 Şarkı
Duşta Bağıra Bağıra Söyleyerek Enfes Bir Konser Vermeni Sağlayacak 13 Şarkı
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1. Shakira - Whenever, Wherever
2. Jennifer Lopez - On The Floor ft. Pitbull
3. Rihanna - Only Girl (In The World)
4. Zara Larsson - Lush Life
5. Harry Styles - As It Was
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6. Miley Cyrus - Flowers
7. Beyoncé - Crazy In Love ft. JAY Z
8. ABBA - Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)
9. Dua Lipa - New Rules
10. Sia - Cheap Thrills ft. Sean Paul
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11. Britney Spears - Oops!...I Did It Again
12. Maroon 5 - Maps
13. Taylor Swift - Cruel Summer
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