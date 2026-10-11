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Hangi Kendrick Lamar Şarkısısın?

etiket Hangi Kendrick Lamar Şarkısısın?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
11.10.2026 - 23:01
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Kendrick Lamar şarkılarında pek çok farklı konuyu ele alan bir sanatçı. Her ruh haline uygun bir şarkısı var neredeyse. Peki sen hangi Kendrick Lamar şarkısısın? Çöz ve öğren!

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1. Seni en iyi hangi kelime tanımlar?

2. Bir ortama girdiğinde genellikle...

3. Biri seni küçümsediğinde ne yaparsın?

4. Arkadaş grubumda genellikle...

5. Aşk senin için daha çok ne demek?

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6. Canın sıkkın olduğunda ne yaparsın?

7. Başarı senin için...

8. Son olarak bir tartışmada nasıl davranırsın?

HUMBLE.

Sen Kendrick'in kendine güvenen, iddialı ve enerjisi yüksek tarafısın. Kolay kolay kimsenin seni küçümsemesine izin vermiyorsun. Hedef koyduğunda sonuna kadar gitmek gibi bir özelliğin var. Bazen fazla gururlu görünsen de bunun altında kendini koruma isteğin yatıyor. İnsanların ne düşündüğünden çok, kendi potansiyelini gerçekleştirmek senin için önemli. Kendrick'in 2017 tarihli HUMBLE. parçası da tam olarak bu özgüvenli ve meydan okuyan enerjiyi taşıyor.

LOVE.

Sen Kendrick'in daha duygusal ve kırılgan tarafısın. İnsanlarla kurduğun bağlar senin için yüzeysel ilişkilerden çok daha önemli. Güvenmediğin birine kendini tamamen açman kolay değil. Fakat birini gerçekten sevdiğinde son derece sadık ve koruyucu olabiliyorsun. Dışarıdan sakin görünsen de içinde oldukça yoğun duygular yaşıyorsun. LOVE. da Kendrick'in daha romantik ve savunmasız tarafını ortaya çıkaran parçalarından biri.

PRIDE.

Sen Kendrick'in en sorgulayıcı ve iç dünyasına dönük tarafısın. Hayatı sadece yaşamakla kalmıyor, yaşadıklarının anlamını da çözmeye çalışıyorsun. İnsanların sana biçtiği rollerden çok kendi doğrularını bulmaya önem veriyorsun. Bazen fazla düşünmek seni yorabiliyor ama aynı özellik seni oldukça güçlü bir gözlemci yapıyor. Kolay cevaplarla yetinmiyor, olayların arkasındaki gerçeği görmek istiyorsun. PRIDE. da Kendrick'in insanın kendisiyle ve çelişkileriyle hesaplaşan tarafını yansıtan şarkılarından biri.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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