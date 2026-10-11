Hangi Kendrick Lamar Şarkısısın?
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Kendrick Lamar şarkılarında pek çok farklı konuyu ele alan bir sanatçı. Her ruh haline uygun bir şarkısı var neredeyse. Peki sen hangi Kendrick Lamar şarkısısın? Çöz ve öğren!
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1. Seni en iyi hangi kelime tanımlar?
2. Bir ortama girdiğinde genellikle...
3. Biri seni küçümsediğinde ne yaparsın?
4. Arkadaş grubumda genellikle...
5. Aşk senin için daha çok ne demek?
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6. Canın sıkkın olduğunda ne yaparsın?
7. Başarı senin için...
8. Son olarak bir tartışmada nasıl davranırsın?
HUMBLE.
LOVE.
PRIDE.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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