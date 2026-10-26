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Çiğ Köfte Dürümünün İçinden Kulaklık Çıkan Kullanıcıya Gelen Tepkiler Viral Oldu

Çiğ Köfte Dürümünün İçinden Kulaklık Çıkan Kullanıcıya Gelen Tepkiler Viral Oldu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.10.2026 - 14:45
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X kullanıcısı @zelisaya, sipariş ettiği dürümü yemeye başladıktan sonra içinden kablosuz bir kulaklığın çıktığını paylaştı. Kullanıcı, uzun süredir hep aynı zincirden sipariş verdiğini, böyle bir ihmalin kendi başına gelebileceğini düşünmediğini ve bir daha oradan almayacağını yazdı. Midesinin altüst olduğunu söyleyen kullanıcının anlattığına göre işletme yetkilileri sonradan özür dilemek için kapısına geldi ve kulaklığın, müşterinin çocuğunun oyun oynarken düşürdüğü bir kulaklık olduğunu söyledi. Kullanıcı bu açıklamayı yetersiz buldu. Gıda güvenliği tarafı ciddi olsa da paylaşıma gelen tepkilerin çoğu kulaklığın akıbetine dair esprilerden oluştu: kimi diğer tekini istedi, kimi sipariş notuna yeni bir ekleme yapmayı düşündü.

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İlk paylaşım şöyleydi:

İlk paylaşım şöyleydi:
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Eksik takım.

Eksik takım.
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Jest yapmışlar.

Jest yapmışlar.
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Müzik şart.

Müzik şart.
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Bir ısırık daha?

Bir ısırık daha?
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Sipariş notu hazır.

Sipariş notu hazır.
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Repertuar geniş.

Repertuar geniş.
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Sessizlik yasak.

Sessizlik yasak.
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Bir bakmak lazım.

Bir bakmak lazım.
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Telefon da çıkabilirdi.

Telefon da çıkabilirdi.
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Şubeye iade.

Şubeye iade.
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Marka güvenilir.

Marka güvenilir.
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İki ay yemek yok.

İki ay yemek yok.
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Düşünceli işletme.

Düşünceli işletme.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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