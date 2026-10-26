Çiğ Köfte Dürümünün İçinden Kulaklık Çıkan Kullanıcıya Gelen Tepkiler Viral Oldu

X kullanıcısı @zelisaya, sipariş ettiği dürümü yemeye başladıktan sonra içinden kablosuz bir kulaklığın çıktığını paylaştı. Kullanıcı, uzun süredir hep aynı zincirden sipariş verdiğini, böyle bir ihmalin kendi başına gelebileceğini düşünmediğini ve bir daha oradan almayacağını yazdı. Midesinin altüst olduğunu söyleyen kullanıcının anlattığına göre işletme yetkilileri sonradan özür dilemek için kapısına geldi ve kulaklığın, müşterinin çocuğunun oyun oynarken düşürdüğü bir kulaklık olduğunu söyledi. Kullanıcı bu açıklamayı yetersiz buldu. Gıda güvenliği tarafı ciddi olsa da paylaşıma gelen tepkilerin çoğu kulaklığın akıbetine dair esprilerden oluştu: kimi diğer tekini istedi, kimi sipariş notuna yeni bir ekleme yapmayı düşündü.