Durmadan Başa Sarıp Dinlemek İsteyeceğiniz 13 La Muchacha Şarkısı
Durmadan Başa Sarıp Dinlemek İsteyeceğiniz 13 La Muchacha Şarkısı
Hepimizin içindeki sevgiyi, enerjiyi ve melodiyi dışarıya çıkaracak biri var: La Muchacha! Dinlediğiniz anda bir daha, bir daha hatta bir daha dinlemek isteyeceğiniz şarkıları ve La Muchacha ile tanışmaya hazır mısınız?
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1. La Chaguala
2. La Sentada
3. No Me Toques Mal
4. Aprenderé
5. La Serpiente
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6. Vengo
7. Canciones crudas
8. La Parcera
9. La Mala Rabia
10. No Azara
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11. Arrullito
12. Pal Monte
13. Yerbatera
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