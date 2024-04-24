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Durmadan Başa Sarıp Dinlemek İsteyeceğiniz 13 La Muchacha Şarkısı

etiket Durmadan Başa Sarıp Dinlemek İsteyeceğiniz 13 La Muchacha Şarkısı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.04.2024 - 21:57

Hepimizin içindeki sevgiyi, enerjiyi ve melodiyi dışarıya çıkaracak biri var: La Muchacha! Dinlediğiniz anda bir daha, bir daha hatta bir daha dinlemek isteyeceğiniz şarkıları ve La Muchacha ile tanışmaya hazır mısınız?

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1. La Chaguala

2. La Sentada

3. No Me Toques Mal

4. Aprenderé

5. La Serpiente

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6. Vengo

7. Canciones crudas

8. La Parcera

9. La Mala Rabia

10. No Azara

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11. Arrullito

12. Pal Monte

13. Yerbatera

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