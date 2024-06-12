Durdurulamıyoruz! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 Mağlup Etti
Durdurulamıyoruz! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 Mağlup Etti
A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü haftasına Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nde Taylan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, yeni etaptaki ilk maçında rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti.
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Dünyanın 1 numarası Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nin üçüncü haftasının ilk maçında Tayland ile kozlarını paylaştı.
Ay-Yıldızlılar, rakibine set vermeden galibiyete uzandı.
Milliler, rakibini 25-17'lik set skorlarıyla 3-0 yenerek üst üste 6. kez parkeden zaferle ayrıldı.
Mücadelenin en skorer ismi, 14 sayıyla 24 gün sonra sahalara dönen Hande Baladın oldu.
Daniele Santarelli yönetimindeki ekibimiz, yarın saat 15.30'da Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya gelecek.
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