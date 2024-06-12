Durdurulamıyoruz! A Milli Kadın Voleybol Takımımız Milletler Ligi'nde Tayland'ı 3-0 Mağlup Etti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, üçüncü haftasına Hong Kong'un ev sahipliği yaptığı Milletler Ligi'nde Taylan ile karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları, yeni etaptaki ilk maçında rakibini 3-0 mağlup ederek üst üste 6. galibiyetini elde etti.