Dünyayı Yöneten Teknoloji Liderlerinin İlginç Aşk Hikayeleri: Zuckerberg, Musk, Bezos!
Dünyayı Yöneten Teknoloji Liderlerinin İlginç Aşk Hikayeleri: Zuckerberg, Musk, Bezos!
Dünyanın şu anda üç tane teknoloji lideri var: Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Meta'nın kurucusu Murk Zuckerberg. Üç farklı liderin de birbirinden farklı özellikleri var elbette. Elon Musk ABD seçimlerinin ardından yeni Bakanlık görevine getirildi, gündemin en çok konuşulan ismi haline geldi. Mark Zuckerberg ise kendi halinde, işiyle meşgul olmaya devam ediyor. Jeff Bezos ise hayatının tadını çıkartıyor demek mümkün.
Gelin, bu üç farklı teknoloji liderinin bilinmeyen ilişkilerine göz atalım.
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Sol baştan sayalım: Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Jeff Bezos.
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Dilerseniz gelin öncelikle son zamanlarda gündemden düşmeyen Elon Musk ile başlayalım. Elon Musk'ın tam 12 tane çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?
Kendisini bugüne kadar farklı kadınlarla beraber gördük. Hatta Tesla ve SpaceX'te çalışan birçok kadın, Musk'ın kendilerine ilişki teklif ettiğini ve bu ilişkiyi reddetme haklarının olmadığını iddia etmişti.
Gelelim Jeff Bezos'a.
Bezos, boşanma kararının üstünden çok geçmeden yeni sevgilisiyle boy gösterdi.
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Jeff Bezos ve Lauren Sánchez çifti şimdilerde en çok da tatil yaparken görüntüleniyor. Lüks yatlarında o ülke senin bu ülke benim gezen çift, en şık davetlerin vazgeçilmez isimleri haline geldi.
Gelelim Mark Zuckerberg'e. Ünlü isim, sevgilisi Priscilla Chan ile 2003 yılında tanıştı.
Aşkları ilk günden beri doludizgin devam eden ikili 2010 yılında beraber yaşama kararı aldı, 2012'de tam da Facebook'un kurulduğu günün ertesi gününde dünyaevine girdi.
Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Mark Zuckerberg, son olarak eşinin bir heykelini yaptırmıştı.
Üç farklı karakter, üç farklı hayat...Şu zenginlik başa bela!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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