Dünyayı Yöneten Teknoloji Liderlerinin İlginç Aşk Hikayeleri: Zuckerberg, Musk, Bezos!

2003 yılında Harvard'daki bir partide tanışan ikilinin birçok ortak yönü var. Priscilla Chan, eski bir çocuk doktoru ve şimdilerde bir hayırsever olarak birbirinden başarılı projelere imza atıyor.

Çiftimiz 2015 yılında sağlık, eğitim ve bilimsel araştırmalara odaklanan hayırsever bir kuruluş olan Chan Zuckerberg Initiative'i ve 2016 yılında çok sayıda üniversiteden araştırmacı bilim insanlarına yönelik bir tıbbi araştırma merkezi olan CZI Biohub'ı kurdu.