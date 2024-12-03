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Dünyayı Yöneten Teknoloji Liderlerinin İlginç Aşk Hikayeleri: Zuckerberg, Musk, Bezos!

Dünyayı Yöneten Teknoloji Liderlerinin İlginç Aşk Hikayeleri: Zuckerberg, Musk, Bezos!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
03.12.2024 - 13:50

Dünyanın şu anda üç tane teknoloji lideri var: Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Meta'nın kurucusu Murk Zuckerberg. Üç farklı liderin de birbirinden farklı özellikleri var elbette. Elon Musk ABD seçimlerinin ardından yeni Bakanlık görevine getirildi, gündemin en çok konuşulan ismi haline geldi. Mark Zuckerberg ise kendi halinde, işiyle meşgul olmaya devam ediyor. Jeff Bezos ise hayatının tadını çıkartıyor demek mümkün.

Gelin, bu üç farklı teknoloji liderinin bilinmeyen ilişkilerine göz atalım.

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Sol baştan sayalım: Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Jeff Bezos.

Sol baştan sayalım: Mark Zuckerberg, Elon Musk ve Jeff Bezos.

Biri Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın ana şirketi Meta'nın sahibi.

Biri Tesla, SpaceX, X (eski adıyla Twitter) sahibi ve ABD'nin yeni bakanı.

Biri de tüm dünyada faaliyet gösteren Amazon'un kurucusu, dünyanın en zengin insanı.

Görmüş olduğunuz bu üç kişinin toplam serveti muhtemelen birçok ülkeyi kalkındırmaya yetecek büyüklükte. 

Peki bu insanlar nasıl bir hayat yaşıyorsunuz dersiniz?

Dilerseniz gelin öncelikle son zamanlarda gündemden düşmeyen Elon Musk ile başlayalım. Elon Musk'ın tam 12 tane çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?

Dilerseniz gelin öncelikle son zamanlarda gündemden düşmeyen Elon Musk ile başlayalım. Elon Musk'ın tam 12 tane çocuğu olduğunu biliyor muydunuz?

Üç farklı kadından toplam 12 çocuğu olan Elon Musk, en minik çocuğunu geçtiğimiz yaz aylarında kucağına aldı. Musk,pronatalist, yani çok çocuk sahibi olmayı savunan bir hareketi benimsiyor.

Kendisini bugüne kadar farklı kadınlarla beraber gördük. Hatta Tesla ve SpaceX'te çalışan birçok kadın, Musk'ın kendilerine ilişki teklif ettiğini ve bu ilişkiyi reddetme haklarının olmadığını iddia etmişti.

Kendisini bugüne kadar farklı kadınlarla beraber gördük. Hatta Tesla ve SpaceX'te çalışan birçok kadın, Musk'ın kendilerine ilişki teklif ettiğini ve bu ilişkiyi reddetme haklarının olmadığını iddia etmişti.

Yaz aylarında SpaceX'te çalışan dördü erkek sekiz mühendis, işyerinde kadınlara yönelik tacizle ilgili endişelerini dile getirdiler. Açıklamalarının ardından ise Musk'ın kendilerini işten çıkardığını iddia ederek Musk'ın aleyhinde dava açtılar.

Bir kadın çalışan ise Musk'ın ilişki teklifini reddettiği için maaşının düşürüldüğünü iddia etti.

Gelelim Jeff Bezos'a.

Gelelim Jeff Bezos'a.

Jeff Bezos, 2019 yılında 25 yıldır evli olduğu eşi MacKenzie'den boşanma kararı almıştı. Twitter'dan yaptığı paylaşımla boşanma kararını duyuran Bezos, 'arkadaş olarak devam edeceklerini' ve 'birbirlerini buldukları için çok şanslı olduklarını' belirtmişti.

Bezos, boşanma kararının üstünden çok geçmeden yeni sevgilisiyle boy gösterdi.

Bezos, boşanma kararının üstünden çok geçmeden yeni sevgilisiyle boy gösterdi.

Bezos'un yeni sevgilisi Lauren Sánchez de 13 yıllık kocasından yeni boşanmıştı. 2019 yılından beri ilişkileri devam eden çift, 2023 yılında ise nişanlandı.

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Jeff Bezos ve Lauren Sánchez çifti şimdilerde en çok da tatil yaparken görüntüleniyor. Lüks yatlarında o ülke senin bu ülke benim gezen çift, en şık davetlerin vazgeçilmez isimleri haline geldi.

Jeff Bezos ve Lauren Sánchez çifti şimdilerde en çok da tatil yaparken görüntüleniyor. Lüks yatlarında o ülke senin bu ülke benim gezen çift, en şık davetlerin vazgeçilmez isimleri haline geldi.

Gelelim Mark Zuckerberg'e. Ünlü isim, sevgilisi Priscilla Chan ile 2003 yılında tanıştı.

Gelelim Mark Zuckerberg'e. Ünlü isim, sevgilisi Priscilla Chan ile 2003 yılında tanıştı.

2003 yılında Harvard'daki bir partide tanışan ikilinin birçok ortak yönü var. Priscilla Chan, eski bir çocuk doktoru ve şimdilerde bir hayırsever olarak birbirinden başarılı projelere imza atıyor. 

Çiftimiz 2015 yılında sağlık, eğitim ve bilimsel araştırmalara odaklanan hayırsever bir kuruluş olan Chan Zuckerberg Initiative'i ve 2016 yılında çok sayıda üniversiteden araştırmacı bilim insanlarına yönelik bir tıbbi araştırma merkezi olan CZI Biohub'ı kurdu.

Aşkları ilk günden beri doludizgin devam eden ikili 2010 yılında beraber yaşama kararı aldı, 2012'de tam da Facebook'un kurulduğu günün ertesi gününde dünyaevine girdi.

Aşkları ilk günden beri doludizgin devam eden ikili 2010 yılında beraber yaşama kararı aldı, 2012'de tam da Facebook'un kurulduğu günün ertesi gününde dünyaevine girdi.

Çiftimizin ayrıca Max, August ve Aurelia adında üç kız çocuğu bulunuyor.

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Mark Zuckerberg, son olarak eşinin bir heykelini yaptırmıştı.

Her fırsatta eşine olan aşkını dile getiren Mark Zuckerberg, son olarak eşinin bir heykelini yaptırmıştı.

Üç farklı karakter, üç farklı hayat...Şu zenginlik başa bela!

Üç farklı karakter, üç farklı hayat...Şu zenginlik başa bela!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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