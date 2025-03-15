Dünyaya Bir Kez Daha Gelecek Olsaydın, Hangi Ünlü Rock Yıldızı Olarak Gelirdin?

Rock’n roll ruhun hangi efsanede saklı? Belki sahnede fırıl fırıl dönen bir gitarist, belki mikrofonu yumruklayan bir vokal… Bu testle senin ‘rock alter ego’nun kim olduğunu bulalım. Sorular kısa, şıklar komik, sonuçlar ise belki de çok tanıdık!