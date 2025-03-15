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Dünyaya Bir Kez Daha Gelecek Olsaydın, Hangi Ünlü Rock Yıldızı Olarak Gelirdin?

etiket Dünyaya Bir Kez Daha Gelecek Olsaydın, Hangi Ünlü Rock Yıldızı Olarak Gelirdin?

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
15.03.2025 - 22:30 Son Güncelleme: 15.03.2025 - 23:05

Rock’n roll ruhun hangi efsanede saklı? Belki sahnede fırıl fırıl dönen bir gitarist, belki mikrofonu yumruklayan bir vokal… Bu testle senin ‘rock alter ego’nun kim olduğunu bulalım. Sorular kısa, şıklar komik, sonuçlar ise belki de çok tanıdık!

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Sabah alarmın çalsa ilk tepkin ne olur?

Sabah alarmın çalsa ilk tepkin ne olur?

Hangi aksesuar seni anlatır?

Daha önce hiç gitmediğin bir restorana tek başına gideceksin diyelim. Sipariş vereceğin ilk yemek hangisi olur?

Daha önce hiç gitmediğin bir restorana tek başına gideceksin diyelim. Sipariş vereceğin ilk yemek hangisi olur?

Sence arada beyaz yalanlar söylenmeli mi?

Aykırı biri misin?

Aykırı biri misin?
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Telefonundaki son arama kimden?

Dünyaya bir kez daha gelecek olsaydın hangi cinsiyette gelmek isterdin?

Son sorudayız! Öfke problemin var mı?

Freddie Mercury!

Freddie Mercury!

Senin sahne performansın, enerjin ve ‘ben buyum’ diyen tarzın Freddie’yi aratmaz! Mikrofonu tutuşun, kendine özgü stilin ve insanları bir araya getiren enerjin... Sahnede doğmuşsun!

David Bowie!

David Bowie!

Senin için ‘sıra dışı’ normalin ta kendisi! Renkler, tınılar ve tarz… Bowie gibi sen de her dönem kendini yenileyen, iz bırakan birisin. Not: Ziggy Stardust ruhun, bugün bile ışıltısını kaybetmedi!

Joan Jett!

Joan Jett!

Sen ‘kural tanımaz’ enerjinin canlı kanıtısın! Joan Jett gibi cesur, özgür ve ‘istediğimi yaparım’ diyen bir tarzın var. Not: Gitarınla protesto etmek yerine, kahveyle de isyan edebilirsin. Aynı etki!

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Ma Belle
Ma Belle
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