Dünyaya Bir Kez Daha Gelecek Olsaydın, Hangi Ünlü Rock Yıldızı Olarak Gelirdin?
Dünyaya Bir Kez Daha Gelecek Olsaydın, Hangi Ünlü Rock Yıldızı Olarak Gelirdin?
Rock’n roll ruhun hangi efsanede saklı? Belki sahnede fırıl fırıl dönen bir gitarist, belki mikrofonu yumruklayan bir vokal… Bu testle senin ‘rock alter ego’nun kim olduğunu bulalım. Sorular kısa, şıklar komik, sonuçlar ise belki de çok tanıdık!
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Sabah alarmın çalsa ilk tepkin ne olur?
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Hangi aksesuar seni anlatır?
Daha önce hiç gitmediğin bir restorana tek başına gideceksin diyelim. Sipariş vereceğin ilk yemek hangisi olur?
Sence arada beyaz yalanlar söylenmeli mi?
Aykırı biri misin?
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Telefonundaki son arama kimden?
Dünyaya bir kez daha gelecek olsaydın hangi cinsiyette gelmek isterdin?
Son sorudayız! Öfke problemin var mı?
Freddie Mercury!
David Bowie!
Joan Jett!
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