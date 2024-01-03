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Dünyanın Neresinde Yaşarsan Yaşa Yapmaktan Vazgeçemeyeceğin Türk Yemeği Hangisi Olurdu?

etiket Dünyanın Neresinde Yaşarsan Yaşa Yapmaktan Vazgeçemeyeceğin Türk Yemeği Hangisi Olurdu?

godot
godot - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 17:01

Öyle Türk yemekleri var ki istersen dünyanın öbür ucuna, hatta uzaya bile gitsen canın çeker... Peki senin için yapmaktan asla vazgeçemeyeceğin o Türk yemeği hangisi?

Öğrenmek istiyorsan haydi teste...

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1. Önce şunu öğrenelim. Türk yemekleri senin için ne kadar vazgeçilmez?

2. Yemek konusunda daha çok hangisisin?

3. Daha çok etçi misin, sebzeci mi yoksa hamur işici mi?

4. Kahvaltıda tercihin ne oluyor peki?

5. Yurt dışında yaşasan en çok neyi özlerdin?

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6. Hangisi yemeğin yanında daha iyi gidiyor sence?

7. Bu soruda dürüst ol: Anne yemekleri mi yoksa restoran yemekleri mi?

8. Son olarak bir de Türk tatlısı seçer misin?

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Kebap

Kebap

Sen dünyanın öbür ucuna da gitsen içindeki kebap sevdasını dindiremezsin. Çünkü gerçek bir Türk mutfağı hayranısın. Etsiz doymuyorsun ama öyle dümdüz et değil. Baharat olacak, acı olacak, soğan olacak gerekirse. Bu yüzden senin yapmaktan asla vazgeçmeyeceğin yemek kesinlikle kebap.

Lahmacun

Lahmacun

Sen dünyanın öbür ucuna da gitsen lahmacun yapmaktan vazgeçemezsin. Sende Türk mutfağının bütün yönleri var. Fırın işinin de etin de en iyisini istersin sen. Şöyle dozunda bir acıya da asla hayır demezsin. Çıtır çıtır pişmiş lahmacun hamuru kadar mutlu edemez hiçbir şey seni...

Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Zeytinyağlı Yaprak Sarma

Sen evrenin neresinde olursan ol yanında bir tencere zeytinyağlı yaprak sarma olsun istersin. Bir kere zeytinyağı seni durduk yere mutlu eden bir şey. Elinden gelse tüm yemekleri zeytinyağına bandırıp yersin hatta. Şöyle ince bir şekilde sarılmış, sulu bir limon sıkılmış bir zeytinyağlı yaprak sarmaya asla hayır diyemezsin. Yanında bir kase yoğurt da varsa değme keyfine...

Mantı

Mantı

Sen dünyanın neresine gidersen git mantı senin hassas noktan. Çünkü sen Türk mutfağının kalbinden geliyorsun. Yoğurt, hamur işi, et, salça sosu... Türk mutfağının imzalarının hepsi var mantıda. İşte bu yüzden mantı senin için Türk mutfağının diğer adıdır...

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