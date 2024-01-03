Dünyanın Neresinde Yaşarsan Yaşa Yapmaktan Vazgeçemeyeceğin Türk Yemeği Hangisi Olurdu?
Dünyanın Neresinde Yaşarsan Yaşa Yapmaktan Vazgeçemeyeceğin Türk Yemeği Hangisi Olurdu?
Öyle Türk yemekleri var ki istersen dünyanın öbür ucuna, hatta uzaya bile gitsen canın çeker... Peki senin için yapmaktan asla vazgeçemeyeceğin o Türk yemeği hangisi?
Öğrenmek istiyorsan haydi teste...
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1. Önce şunu öğrenelim. Türk yemekleri senin için ne kadar vazgeçilmez?
2. Yemek konusunda daha çok hangisisin?
3. Daha çok etçi misin, sebzeci mi yoksa hamur işici mi?
4. Kahvaltıda tercihin ne oluyor peki?
5. Yurt dışında yaşasan en çok neyi özlerdin?
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6. Hangisi yemeğin yanında daha iyi gidiyor sence?
7. Bu soruda dürüst ol: Anne yemekleri mi yoksa restoran yemekleri mi?
8. Son olarak bir de Türk tatlısı seçer misin?
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