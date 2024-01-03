Dünyanın Neresinde Yaşarsan Yaşa Yapmaktan Vazgeçemeyeceğin Türk Yemeği Hangisi Olurdu?

Sen evrenin neresinde olursan ol yanında bir tencere zeytinyağlı yaprak sarma olsun istersin. Bir kere zeytinyağı seni durduk yere mutlu eden bir şey. Elinden gelse tüm yemekleri zeytinyağına bandırıp yersin hatta. Şöyle ince bir şekilde sarılmış, sulu bir limon sıkılmış bir zeytinyağlı yaprak sarmaya asla hayır diyemezsin. Yanında bir kase yoğurt da varsa değme keyfine...