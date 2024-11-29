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Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: İstanbul En Kötü Yerler Listesine Adını Yazdırdı

Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: İstanbul En Kötü Yerler Listesine Adını Yazdırdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
29.11.2024 - 17:11

ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasıyla birlikte, ABD'den bir göç dalgası başladı. Çok sayıda Amerikalı dünyanın herhangi bir yerine taşınmayı planlıyor. Ünlü ekonomi dergisi Forbes de yaşanabilecek en iyi 25 şehir merkezini sıraladı. Yurt dışında yaşayan ve çalışanların oluşturduğu en büyük küresel topluluk olan InterNations'dan toplanan verilerle, dünyanın yaşanabilecek en iyi 10 şehri belli oldu. 

İstanbul ise bırakın en iyiler listesine girmeyi, en kötü listesinde bi' hayli yüksek sıralamaya yerleşti.

Kaynak

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Ünlü ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en yaşanabilir şehirlerini açıkladı.

Ünlü ekonomi dergisi Forbes, dünyanın en yaşanabilir şehirlerini açıkladı.

Özellikle Trump'ın zaferinden sonra artan ABD göç dalgası, yurt dışı deneyimlerini gündeme getirdi. 'Expat Insider' raporuna göre, 2024'ün en yaşanabilir şehirleri belli oldu. 

İstanbul'un listedeki yeri ise şaşırttı. Gelin, öncelikle yaşanabilecek şehirlere bir bakalım.

10. Viyana, Avusturya

10. Viyana, Avusturya

9. Dubai, BAE

9. Dubai, BAE

8. Abu Dhabi, BAE

8. Abu Dhabi, BAE

7. Madrid, İspanya

7. Madrid, İspanya
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6. Bangkok, Tayland

6. Bangkok, Tayland

5. Mexico City, Meksika

5. Mexico City, Meksika

4. Panama

4. Panama

3. Alicante, İspanya

3. Alicante, İspanya

2. Malaga, İspanya

2. Malaga, İspanya
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1. Valencia, İspanya

1. Valencia, İspanya

İstanbul ise "Dünyanın Yaşamak İçin En Düşük Sıralamaya Sahip 10 Şehri" listesinde tam 5.sırada yer alıyor.

İstanbul ise "Dünyanın Yaşamak İçin En Düşük Sıralamaya Sahip 10 Şehri" listesinde tam 5.sırada yer alıyor.

Yaşamak için en kötü şehirler listesi ise şu şekilde;

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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