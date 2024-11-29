Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri Belli Oldu: İstanbul En Kötü Yerler Listesine Adını Yazdırdı

ABD başkanlık seçimlerini Trump'ın kazanmasıyla birlikte, ABD'den bir göç dalgası başladı. Çok sayıda Amerikalı dünyanın herhangi bir yerine taşınmayı planlıyor. Ünlü ekonomi dergisi Forbes de yaşanabilecek en iyi 25 şehir merkezini sıraladı. Yurt dışında yaşayan ve çalışanların oluşturduğu en büyük küresel topluluk olan InterNations'dan toplanan verilerle, dünyanın yaşanabilecek en iyi 10 şehri belli oldu.

İstanbul ise bırakın en iyiler listesine girmeyi, en kötü listesinde bi' hayli yüksek sıralamaya yerleşti.

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