Türkiye Şartlarında En Talihsiz Burcun Hangisi Olduğu Açıklandı! 2013 Yılından Beri Belini Doğrultamadı
Türkiye Şartlarında En Talihsiz Burcun Hangisi Olduğu Açıklandı! 2013 Yılından Beri Belini Doğrultamadı
Zaman zaman yaşadığımız olaylardan dolayı talihsiz olduğumuzu düşünürüz. Ama öyle bir burç var ki 2013 yılından beri belini bir türlü doğrultamadı. Hatta 2026 yılına kadar da doğrultamayacak gibi görünüyor. Astrolog Dinçer Güner, Türkiye koşullarında en talihsiz burcun Balık burcu olduğunu açıkladı. Güner, Balıkların Satürn'ün etkisiyle büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.
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Astrolog Dinçer Güner Türkiye koşullarında son yıllarda en talihsiz burcun Balık burcu olduğunu açıkladı. 2013 yılından itibaren Balık burçları Satürn gezegeninin sert etkisi altında. Bu zorlu süreç 2026 yılına kadar devam edecek.
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Güner Balık burçlarının zorlu bir dönemde olduğunu belirtti. 2013 Mart’tan itibaren Satürn’ün Balık burcundaki yerleşiminin Balıklar için hayatlarını yeniden düzenlemeye krizlerle başa çıkmaya ve ciddi sorumluluklarla yüzleşmeye sebep olduğunu vurguladı.
Balık burçları için bu dönemin oldukça yorucu geçtiğini ve 2026'ya kadar da böyle devam edebileceğini vurgulayan Güner, Satürn’ün etkisiyle Balıkların duygusal yönlerinin yerine, hayatın sert gerçekleriyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi.
İşte o açıklamaları:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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