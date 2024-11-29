Türkiye Şartlarında En Talihsiz Burcun Hangisi Olduğu Açıklandı! 2013 Yılından Beri Belini Doğrultamadı

Zaman zaman yaşadığımız olaylardan dolayı talihsiz olduğumuzu düşünürüz. Ama öyle bir burç var ki 2013 yılından beri belini bir türlü doğrultamadı. Hatta 2026 yılına kadar da doğrultamayacak gibi görünüyor. Astrolog Dinçer Güner, Türkiye koşullarında en talihsiz burcun Balık burcu olduğunu açıkladı. Güner, Balıkların Satürn'ün etkisiyle büyük bir zorlukla karşı karşıya olduğunu belirtti.