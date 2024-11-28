Aralık Ayı "Yay Burcunda Kraliyet Yeni Ayı" ile Başlıyor! Peki Yeni Ayda Neler Olacak?
Aralık Ayı "Yay Burcunda Kraliyet Yeni Ayı" ile Başlıyor! Peki Yeni Ayda Neler Olacak?
Yılın son ayına giriyoruz! Pek çoğumuzun büyük umutlarla başladığı 2024 bir hayli zorlu geçti. Elbette bu hepimizin mutsuz olduğu anlamına gelmiyor, ancak gökyüzündeki gerginliğin dünyamıza yansıdığına birçok şekilde şahit olduk. Yılın 12. ayı ise Yay burcunun 9. derecesinde yeni ay ile başlıyor. Bu arada Satürn de Balık burcunda konumlanıyor ve yeni aya bir de Antares Kraliyet Yıldızı eşlik ediyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner'in yorumuna göre, yeni ayda da bizi birtakım kaoslar bekliyor.
Peki, Aralık ayı nasıl başlayacak? Gelin, öğrenelim!
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Hazır olun, yılın son ayı 9. derece Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyor!
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Satürn'ün gerilimli etkisinden ve yeni ayda olacaklardan söz etmeden önce Antares Kraliyet Yıldızı'nı tanıyalım!
Yay burcunda Yeni Ay, Balık burcunda Satürn ve Antares Kraliyet Yıldızı derken Aralık ayının nasıl başlayacağını ise ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı. Peki, Yeni Ay'da bizi neler bekliyor?
Hayalci Balık burcu, yeni ayın coşkusu, Yay burcunun özgürlüğü ve Satürn'ün sorumluluk sahibi sınırlayıcı karakteri, hepimize "Hayallerin ne kadar gerçekçi?" olduğunu sorgulatacak!
"Büyük projelere başlamak isterken, bürokratik engeller, zaman kısıtlamaları ya da finansal sınırlamalar da karşımıza çıkacak."
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Öfkenize yenik düşmemelisiniz!
Tabii bir de Merkür'ün yay burcundaki geri hareketi var!
"Ülkeler arasında yeni anlaşmalar ya da iş birlikleri gündeme gelebilir"
"İnanç özgürlüğü tartışmaları tetiklenebilir"
Antares Kraliyet Yıldızı, felaketin de habercisi olabilir!
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Peki, Yeni Ay Türkiye'de Nasıl Etkisini Gösterecek?
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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