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Aralık Ayı "Yay Burcunda Kraliyet Yeni Ayı" ile Başlıyor! Peki Yeni Ayda Neler Olacak?

Aralık Ayı "Yay Burcunda Kraliyet Yeni Ayı" ile Başlıyor! Peki Yeni Ayda Neler Olacak?

astrocentergelecekbenim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
28.11.2024 - 13:26

Yılın son ayına giriyoruz! Pek çoğumuzun büyük umutlarla başladığı 2024 bir hayli zorlu geçti. Elbette bu hepimizin mutsuz olduğu anlamına gelmiyor, ancak gökyüzündeki gerginliğin dünyamıza yansıdığına birçok şekilde şahit olduk. Yılın 12. ayı ise Yay burcunun 9. derecesinde yeni ay ile başlıyor. Bu arada Satürn de Balık burcunda konumlanıyor ve yeni aya bir de Antares Kraliyet Yıldızı eşlik ediyor. Ünlü astrolog Dinçer Güner'in yorumuna göre, yeni ayda da bizi birtakım kaoslar bekliyor. 

Peki, Aralık ayı nasıl başlayacak? Gelin, öğrenelim! 

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Hazır olun, yılın son ayı 9. derece Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyor!

Hazır olun, yılın son ayı 9. derece Yay burcunda Yeni Ay ile başlıyor!

Yılın son yeni ayına Balık burcundaki Satürn etki ediyor. 2024 yılında öğrendiğimiz üzere geldi mi üst üste geliyor. Bu yüzden Yeni ayın bir diğer eşlikçisi ise 'Antares Kraliyet Yıldızı' oluyor.

Satürn'ün gerilimli etkisinden ve yeni ayda olacaklardan söz etmeden önce Antares Kraliyet Yıldızı'nı tanıyalım!

Satürn'ün gerilimli etkisinden ve yeni ayda olacaklardan söz etmeden önce Antares Kraliyet Yıldızı'nı tanıyalım!

Antares Kraliyet Yıldızı, Dünya tarihine iyi ya da kötü etki eden pek çok ünlü siyasetçinin haritasında yer almaktadır. Çok büyük başarılar ya da hırsları beraberinde getiren bu yıldız, cesaretin temsilcisi olabilir. Dahası inat, keşfetme arzusu ve isyankarlıkla sınırları zorlamak anlamına da gelir. Bu yüzden başarı, güç, tutku, kararlılık, disiplin ve yönetimsel zeka ile ilişkilendirilir. Antares, aynı zamanda Batı gökyüzünün de koruyucusudur.

Yay burcunda Yeni Ay, Balık burcunda Satürn ve Antares Kraliyet Yıldızı derken Aralık ayının nasıl başlayacağını ise ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı. Peki, Yeni Ay'da bizi neler bekliyor?

Yay burcunda Yeni Ay, Balık burcunda Satürn ve Antares Kraliyet Yıldızı derken Aralık ayının nasıl başlayacağını ise ünlü astrolog Dinçer Güner kaleme aldı. Peki, Yeni Ay'da bizi neler bekliyor?

Güçlü bir vizyon, yüksek motivasyon ve heyecan ile taze başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda cesareti Yay burcundaki yeni aydan alacaksınız. Ancak Balık burcundaki Satürn'ün kare açısı sert gerçeklerle yüzleşmenize neden olabilir. 

İşin içine bir de aşırılığın temsilcisi Antares Kraliyet Yıldızı girince, kurduğumuz Büyük hayaller, özgürlük ve macera arzusu gerçekçi planlar ile bir araya gelebilir. Bu kaotik etki işleri zorlaştıracak gibi görünse de sizi hayalleriniz ve planlarınız için sağlam adımlar atmaya zorlayacaktır.

Hayalci Balık burcu, yeni ayın coşkusu, Yay burcunun özgürlüğü ve Satürn'ün sorumluluk sahibi sınırlayıcı karakteri, hepimize "Hayallerin ne kadar gerçekçi?" olduğunu sorgulatacak!

Hayalci Balık burcu, yeni ayın coşkusu, Yay burcunun özgürlüğü ve Satürn'ün sorumluluk sahibi sınırlayıcı karakteri, hepimize "Hayallerin ne kadar gerçekçi?" olduğunu sorgulatacak!

Taze başlangıçlar yapmak kadar, 'Planların somut bir temele dayanıyor mu?', 'Disiplinli ve sabırlı bir şekilde çalışmaya hazır mısın?' gibi konularda gündeminizde yer alacak.

"Büyük projelere başlamak isterken, bürokratik engeller, zaman kısıtlamaları ya da finansal sınırlamalar da karşımıza çıkacak."

"Büyük projelere başlamak isterken, bürokratik engeller, zaman kısıtlamaları ya da finansal sınırlamalar da karşımıza çıkacak."

Güner'e göre bu dönemde hayata geçirmek istediğiniz hayalleriniz için kısa yollar aramaktan vazgeçmeli, bunun yerine uzun vadeli planlar yaparak sistematik adımlar atmalı ve sorumluluk almayı öğrenmelisiniz. Elbette aramızdan birileri hayallerini gerçekleştirecek! Ancak bu yarım kalmış ya da dağınık projeleri, gerekli altyapıyı inşa ederek ve disiplinli bir şekilde çalışarak mümkün olacak.

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Öfkenize yenik düşmemelisiniz!

Öfkenize yenik düşmemelisiniz!

Hırs, güç ve aşırılığı işaret eden Antares sabit yıldızının etkisinde öfke ile sınanabilirsiniz! Tam da bu noktada yeni ayda ancak öfkesine sahip çıkanların kazanacağını aklınıza getirmelisiniz.

Tabii bir de Merkür'ün yay burcundaki geri hareketi var!

Tabii bir de Merkür'ün yay burcundaki geri hareketi var!

Bildiğiniz gibi 25 Kasım'da başlayan retro 17 Aralık'a kadar devam edecek. Bu süreçte eğitim, iş ve ticaret konularında yarım kalan işleri tamamlamak aklınızda olabilir. Yeni ayında etkisiyle işinize sıkı sıkı sarılırsanız yapacağınız başlangıçlar kalıcı olabilir. 

Fiziksel güçlenme ve sağlık açısından da yeni ayda dikkatli olmalısınız. Romatizma, göz ve kas sorunları yaşamamak adına kendinize karşı hassas olmalısınız. Belki de spora başlamak ve sağlıklı yaşam düzeni oluşturmak kendimiz için yapacağınız en iyi şey olacaktır.

"Ülkeler arasında yeni anlaşmalar ya da iş birlikleri gündeme gelebilir"

"Ülkeler arasında yeni anlaşmalar ya da iş birlikleri gündeme gelebilir"

Uluslararası ilişkilerde diplomasiye vurgulayan Yay burcundaki yeni aya karşılık Satürn'ün kare açısı, ilişkilerde güvensizlik ve hukuki engelleri su yüzüne çıkarabilir. Bu sırada özellikle göç politikaları, o bize konuları ve sınır güvenliği çokça tartışılabilir.

"İnanç özgürlüğü tartışmaları tetiklenebilir"

"İnanç özgürlüğü tartışmaları tetiklenebilir"

Dini liderlerden gelen açıklamalar ve inanç temellerine ilişkin tartışmalar toplumda gerilim yaratabilir. Kimi ülkelerde inanç özgürlüğü dinin sınırlayıcı yönleri ve kuralları tartışmaların merkezinde yer alabilir.

Antares Kraliyet Yıldızı, felaketin de habercisi olabilir!

Antares Kraliyet Yıldızı, felaketin de habercisi olabilir!

Güner'e göre, bu dönemde büyük yangınlar savaşlar ve saldırılar söz konusu olabilir. Zira aşırılık, ülkeler arasındaki fanatizm ve abartılı reaksiyonlar Antares ile tetiklenebilir. 

Tüm bunlar olurken uluslararası ticari anlaşmalar sekteye uğrayabilir ve ekonomi bir kez daha güç duruma düşebilir.

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Peki, Yeni Ay Türkiye'de Nasıl Etkisini Gösterecek?

Peki, Yeni Ay Türkiye'de Nasıl Etkisini Gösterecek?

Ünlü astroloğa göre 1 Aralık itibarıyla ülkemizde özellikle uluslararası anlaşmalar, ticaret ve hukuk konularına ilişkin zorluklar meydana gelecek. Sağlık sektöründe düzenlemeler yapılırken, eğitimde ise bazı krizler ortaya çıkacak. Dini ve kültürel meseleler her zamankinden sık bir şekilde tartışılacak.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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