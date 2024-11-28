Aralık Ayı "Yay Burcunda Kraliyet Yeni Ayı" ile Başlıyor! Peki Yeni Ayda Neler Olacak?

Güçlü bir vizyon, yüksek motivasyon ve heyecan ile taze başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. Bu konuda cesareti Yay burcundaki yeni aydan alacaksınız. Ancak Balık burcundaki Satürn'ün kare açısı sert gerçeklerle yüzleşmenize neden olabilir.

İşin içine bir de aşırılığın temsilcisi Antares Kraliyet Yıldızı girince, kurduğumuz Büyük hayaller, özgürlük ve macera arzusu gerçekçi planlar ile bir araya gelebilir. Bu kaotik etki işleri zorlaştıracak gibi görünse de sizi hayalleriniz ve planlarınız için sağlam adımlar atmaya zorlayacaktır.