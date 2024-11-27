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Tarot Falına Göre 28 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Tarot Falına Göre 28 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

tarot dilara
tarot dilara - Onedio Editörü
27.11.2024 - 18:10

Günlük tarot falına bakmak ve neler olacak hemen öğrenmek ister misin? Günlük olarak hazırladığımız tarot falı ile birlikte falsız kalmayacaksın. :)

Bakalım 28 Kasım Perşembe günü senin için nasıl geçecek?  

Yeni bir günde acaba hangi kartı seçeceksin? Aşk, aile, kariyer ve para konularında başına neler geleceğini merak ediyor musun?

Merak ediyorsan, tarot falına başlayalım!

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Dikkatlice odaklan ve sadece bir tane kart seç...

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Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Seçtiğin Kart; "Aşıklar"

Aşıklar kartının gelmesiyle sevindiğini görebiliyorum. Fakat fazla sevinme! Bu kart, geçmişinde bir türlü unutamadığın o kişinin seninle yeniden iletişime geçeceğini söylüyor bana. Duyguların karışabilir, kalbinin ne istediğinden emin olmayabilirsin. Sonunda kalbinin kırılmasını istemediğim için, seni şimdiden uyarmalıyım. Bu güzel sözlere kanma sakın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Seçtiğin Kart; "Şeytan"

Bu aralar içindeki ses, başını alıp gitmeni söylüyor. Bu ses biraz da olsa kulak verip en azından birkaç gün kabuğuna çekilmeye ne dersin? Kafanı toplayacak ve çok daha güzel bir enerjiyle döneceksin. Sen döndüğünde, özellikle kariyerinde çok güzel gelişmeler olmaya başlayacak. İlerleyen günlerde hayatının en güzel günlerinden birini yaşayacaksın. Şans seninle olsun.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ay"

Seçtiğin Kart; "Ay"

Bu aralar omuzlarındaki yüklerden dolayı fazlasıyla yorulmuşsun. Bu yükleri taşıyabileceğini sanmışsın. Fakat görüyorum ki sen 'evet' dedikçe insanlar da sana yüklenmeye başlamış. Bence insanlarla arana bir mesafe koymanın vakti geldi. İstemediğin kişileri hayatından çıkar artık. Bu sayede enerjin de yükselmeye başlayacak göreceksin. Ayrıca sağlığına da dikkat etmeyi unutma.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Seçtiğin Kart; "Güneş"

Bir süredir, içinde kötü bir his olduğunu görüyorum. Öyle ki geceleri uyuyamıyor, düşüncelerini bir türlü susturamıyorsun. Bugün gün içinde her şey çok normal ilerlese de gece olduğunda yine yalnızlığın içine düşeceksin. Bence bu düşüncelerinin asıl sebebi, aklını karıştıran o insan. Biraz kendi düşüncelerini dinledikten sonra, bu kişiyle yüzleşmeye ne dersin? Artık ne olacaksa olsun, herkes kendi yoluna baksın. İçin ancak böyle rahatlayacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Seçtiğin Kart; "Büyücü"

Bugün, hayatında önemli bir yere sahip olan birisiyle yapacağın uzun bir konuşma var. Bu konuşmanın senin içine su serpeceğini görüyorum.Bu sayede geleceğe ilişkin planlarını da netleştirmeye başlayacaksın. Senin adına çok mutluyum. Bununla beraber, son zamanlarda biraz geçmişe takılı kalmışsın. Bazı yaşanmamış ihtimaller üzerine düşünüyorsun. Bence bu ihtimallere bir şans vermeyi denemelisin. Bu sefer mutlu olan taraf sen olacaksın :)

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Seçtiğin Kart; "Adalet"

Bugün, yaşadığın stresli günlerin meyvesini sonunda topluyorsun. Bugün kendini bir güzel ödüllendirmeni istiyorum :) Ayrıca bu günlerin daha sadece bir başlangıç olduğunu da unutma! Bununla beraber, isminde 'S' harfi olan biri var ve seninle konuşmak için resmen gün sayıyor. Bu kişinin kim olduğuna dair bir fikrin var mı?

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Seçtiğin Kart; "Mahkeme"

Bu aralar arkadaş çevrende bazı tutarsızlıklar var. Nasıl desem...Sanki birileri sana yalan söylüyor gibi. Yüzüne gülen fakat arkandan demediğini bırakmayan insanlar var. Lütfen her söylenilene inanma artık. Ayrıca, aşk hayatında da bazı değişikliklerin olacağını söylemeliyim. Hayalini kurduğun o ilişkiyi en kısa sürede yaşayacaksın. Kasım ayı bitmeden mutluluğu bulacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Seçtiğin Kart; "Kaderin Çarkı"

Bu aralar, geçmişte yaşadığın sıkıntılar yeniden gün yüzüne geliyor. Sanırım o problemleri zamanında çözmemiş, sadece halı altına süpürmüşsün. Aslında sen de bu sorunların geçmişte kalması gerektiğini biliyorsun. Bence bu sorunlarla yüzleşmeli ve artık tamamen bu sorunları halletmelisin. Bütün bunların yanında, maddi sorunların biraz daha devam edebilir. Dişini sık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Güç"

Seçtiğin Kart; "Güç"

Güç kartını seçtiğine göre sana çok güzel haberlerim var. Artık iş yerinde kontrol tamamen senin elinde. Bugüne kadar verdiğin emeklerin karşılığını alıyorsun. Senin başarabileceğine olan inancımı hiçbir zaman kaybetmemiştim zaten! Bunun yanında, sağlığını biraz aksattığını görüyorum. Aman diyeyim, her şeyin başı sağlık.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Seçtiğin Kart; "Baş Rahibe"

Bir süre öncesinde aşk hayatınla ilgili bütün umutlarını bir köşeye bıraktığını görüyorum. Daha doğrusu içindeki ilişki isteği, karşına çıkan ve seni hayal kırıklığına uğratan kişilerden dolayı bitmiş. Bence kalbini yeni insanlara hazırlamalısın. Karşına çıkacak çok güzel bir insan olduğunu görüyorum. Bu insanın sadece bir heveslik değil, ömür boyu beraber olabileceğin bir isim olduğunun müjdesini de vereyim...

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Seçtiğin Kart; "Ölüm"

Bugün, çevrendeki bir insandan güzel bir alacaksın. Bu haber, senin de geleceğinin şekillenmesinde etkili olacak. Hayallerine yavaş yavaş kavuşuyorsun diyebilirim. Bununla birlikte, ailenden birinin de yakın zamanda yardıma ihtiyacı olabilir. Onun yanında olmalı ve desteğini hissettirmelisin :) Aile bağlarının bugünlerde güçleneceğini görüyorum.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Seçtiğin Kart; "Ermiş"

Bugün, bazı kararlar verirken etrafındaki insanların fikirlerinden fazla etkileneceksin. Aslında normal şartlarda, başka insanların tepkilerinden çekinmeden hareket ediyormuşsun. Fakat bugün ufak bir istisna söz konusu olacak diyebilirim. Her zaman aynı şekilde hissedemezsin sonuçta :) Fakat, senden kendini hatırlamanı ve çekinmeden hareket etmeni istiyorum. Bu sayede senin için en doğru yolu bulacaksın.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️

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tarot dilara
tarot dilara
Onedio Editörü
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