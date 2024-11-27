Tarot Falına Göre 28 Kasım Perşembe Günü Senin İçin Nasıl Geçecek?

Bir süredir, içinde kötü bir his olduğunu görüyorum. Öyle ki geceleri uyuyamıyor, düşüncelerini bir türlü susturamıyorsun. Bugün gün içinde her şey çok normal ilerlese de gece olduğunda yine yalnızlığın içine düşeceksin. Bence bu düşüncelerinin asıl sebebi, aklını karıştıran o insan. Biraz kendi düşüncelerini dinledikten sonra, bu kişiyle yüzleşmeye ne dersin? Artık ne olacaksa olsun, herkes kendi yoluna baksın. İçin ancak böyle rahatlayacak.

Yarın görüşmek üzere, kendine iyi bak! ❤️