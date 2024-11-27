Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Sevgili Koç, bugün sorunlar karşısında sağduyulu bir yaklaşım sergileyeceksin. Doğru adımları atan, doğru kararlarla işleri dengeye oturtan ve düzeni sağlayan kişi sen olacaksın. Tam da bu noktada iyi bir gözlemci olman nedeniyle doğruyu yanlışı kolayca ayırt edecek. Gerçekleri söyleyecek ve adeta yargı dağıtacaksın.

Tüm bunların ötesinde sistemi sorgulamanı sağlayan, Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisi altında olacaksın. Haliyle haklının yanında olacak, kendi hakkını da başkasının yemesine izin vermeyeceksin. Gücüne güç katarken öngörülerinde yanılmayacağının da altını çizmeliyiz. Hislerine güven, biraz mistik bir enerjilerde ve Chiron'dan destek alacaksın.

İlişkilerinde de öngörülerini ve sezgilerini dinleyebilirsin. Kalbinin sesinin yanında yüz yüze geldiğin gerçekleri de görmelisin. Bu arada romantik ilişkini de sadece partnerinle ve özel olarak yaşamayı tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...