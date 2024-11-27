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Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumuna Göre 28 Kasım Perşembe Günün Nasıl Geçecek?

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
27.11.2024 - 18:01

Venüs ile Chiron'un zorlu ilişkisi kalp kırıklıklarına neden olabilir! Ya mutlu olacaksınız, ya mutsuz. huzur bulmak için ise bazı feragatlerde bulunmanız gerekilir. Kritik adımlar atacaksınız, gökyüzünün uyarılarına kulak verin! 

Peki, 28 Kasım Perşembe günü burçları neler bekliyor? Burç yorumlarına göre bugün nasıl geçecek? Bugünün en kazançlı burcu hangisi? Günün en şanslı burcu hangisi? On iki burç için gezegenlerin konumuna göre aşk, para, sağlık ve kariyer konularını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre senin 28 Kasım Perşembe günün nasıl geçecek?

İşte yeni günde aşk, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuzun yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün sorunlar karşısında sağduyulu bir yaklaşım sergileyeceksin. Doğru adımları atan, doğru kararlarla işleri dengeye oturtan ve düzeni sağlayan kişi sen olacaksın. Tam da bu noktada iyi bir gözlemci olman nedeniyle doğruyu yanlışı kolayca ayırt edecek. Gerçekleri söyleyecek ve adeta yargı dağıtacaksın. 

Tüm bunların ötesinde sistemi sorgulamanı sağlayan, Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisi altında olacaksın. Haliyle haklının yanında olacak, kendi hakkını da başkasının yemesine izin vermeyeceksin. Gücüne güç katarken öngörülerinde yanılmayacağının da altını çizmeliyiz. Hislerine güven, biraz mistik bir enerjilerde ve Chiron'dan destek alacaksın. 

İlişkilerinde de öngörülerini ve sezgilerini dinleyebilirsin. Kalbinin sesinin yanında yüz yüze geldiğin gerçekleri de görmelisin. Bu arada romantik ilişkini de sadece partnerinle ve özel olarak yaşamayı tercih etmelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün birtakım memnuniyetsizlikler gündeminde yer alabilir. Beklentilerinin karşılık bulamaması, hayallerinin gerçek olmaması moralini bozabilir. Ancak pes etmen değil, daha güçlü bir şekilde hedefine kilitlenmen gereken bir dönemden geçiyorsun. Hayallerinin gerçek olması için bugün bir şansın var! Yeter ki pes etme. 

Tam da bu noktada sana güç ve motivasyon veren, Venüs ile Chiron arasındaki kare açı olacak. Adeta bu karanlık gecenin sabahını yaşayacaksın. Sana şifalanma şansı veren kozmik enerjilerle düzene kavuşacaksın. Sanki son düzlüktesin, şimdi durmak olmaz. 

Attığın her adımda başarıya ve mutluluğa yaklaşacaksın. Profesyonel anlamda önünü açan adımların dışında duygusal anlamda da olumlu hislere yönelmelisin. İlişkin için de çaba sarf etmeli sevginin gücüne inanmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün zorlu bir karar vermen gerekecek! Gidecek misin, yoksa kalacak mısın? İyi olduğun yeri bulmak için sana enerji veren Venüs ile Chiron arasındaki kare açıdan besleneceksin. Mutlu olmak için ne yapman gerektiğini enine boyuna düşünmelisin. Ne istediğinden emin olmadan son kararı vermelisin. 

Tam da bu noktada seni olduğun yere bağlayan kişileri düşünmelisin. Sanıyoruz, bu aralar kararlarını sosyal çevrene göre vermelisin. Sana konfor alanı sağlayan ilişkilerinden güç alabileceğin yerde olmak, kendin için yapacağın en iyi şey olcak! İşten, kazanmaktan, kariyer veya eğitimden ötesi huzur arayışın olacak. 

Sahi, nerede huzurlusun? Kimin yanında kendini güvende hissediyorsun. Sana kendini değerli hissettiren bir yaşam tarzı seçmelisin. Önemli olduğunu hissedeceğin bir yerde yaşamalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün öz değerlerine odaklanacaksın. İlkelerin, isteklerin ve duygularına göre hareket edeceksin. Hayattan keyif almak ilk önceliğin haline gelecek. Bu arada etrafındaki insanlara karşı beklentilerin de artacak. Tam da bu noktada Venüs ile Chiron arasındaki kare açıdan etkileneceksin. 

Ne istediğini bulmak üzeresin! Ancak bu durum seni biraz tatminsiz yapabilir. Zira kendine, değerlerine ve isteklerine her zamankinden daha düşkün olacaksın. Tabii bu durumda etrafındaki insanlardan ve işinden de fazlasını bekleyebilirsin. Daha fazla kazanmak, daha tatmin edici bir iş yapmak ve eksiklik hissetmemek önemini artırabilir. İlişkilerinde ise şımartılmak ve ilginin merkezinde yer almak seni heyecanlandırabilir. 

Görünen o ki bu dönemde seni sevenlere bir hayli iş düşecek. Lakin bu aşamada, isteklerini daha açık bir dille ifade etmen iyi olabilir. Seni anlamalarını bekleme, kendini anlat! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün dış görünüşün gündeminde yer alabilir. Güzelliğini/yakışıklılığını etkileyecek şeyler seni korkutabilir. Bir anda ortada bir sebep dahi yokken saçına, yüzüne ya da tarzına takabilirsin. Ne giysen beğenmeyebilirsin... Kendini içinde rahat hissettiğin şeylere değil, şıklığa ve çekiciliğe odaklanarak giyineceksin. 

Göz kamaştırma ve dikkat çekme arzusu ile dolacaksın. Tam da bu aşamada Venüs ile Chiron arasındaki kare açıdan etkileneceksin. Aman dikkat bir anlık kararla küçük dokunuşlar yaptırabilirsin. Ancak sonunda mutlu olmayacağın ani reaksiyonlara karşı temkinli olmalısın. Saçını kestirmek, estetik bir dokunuş yaptırmak, tarz değişikliği yapmak gibi adımlar için aceleci de davranmamalısın. 

Her zaman ışıldayan Akrep burçları için bu geçici bir durum. Olduğun gibi kusursuzsun, bunu yeniden hatırlayana kadar bekle. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün hayatındaki eksiklere odaklanacaksın! Şifa bulmak, geçmişi, sorunları ve üzüntüleri geride bırakmak en büyük önceliğin haline gelecek... Güzel anlar yaşasan da içten içe son yılların stresini atamadın. Artık mutlu olmak istediğin ise aşikar! Tabii bunu hak ediyorsun da, ancak yorgunluklarını atmak için fazla acele etmeye başlamış olabilirsin. 

Venüs ile Chiron arasındaki kare açının da etkisiyle her şey bir anda olsun isteyebilirsin. Lakin bunca zamanın emeğini boşa çıkarmamak adına, yavaş adımlar atmalısın. Düzlüğe çıkıyorsun, acele etme! Her şeyin güzel olduğu günler, duygusal anlamda seni besleyecek gelişmeler pek yakınında. 

Üstelik kariyerin açısından da yenilikler ve olumlu gelişmeler yaşayacaksın. Eski iş yerin, eski muhitin ve ilişkilerinden eser kalmayacak. Yeni sayfalar açmak için biraz daha sabır. Önüne bak ve ilerlemenin de tadını çıkar. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi ve Yükselen Terazi Burçları

Sevgili Terazi, bugün hayata her zamankinin aksine dramatik gözlerle bakabilirsin. Aman dikkat, Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisi altındasın. Seni dibe çekmesine izin vermemelisin. Negatif duygulardan uzak durmalı, duygularına odaklanmalısın. Güzel anlar, mutlu anılar ve huzur seninle! Sadece bakış açının kare açının etkisi ile değişmesine izin vermemelisin.

Tam da bu noktada özellikle iş hayatında birtakım ani kararlar alabilirsin. İşlerin yürümediğini hissedip çekmeceni boşaltıp gitmeyi düşünebilirsin. Ancak hızlı kararlar seni başarısızlığa götürebilir. Her zaman dediğimiz gibi sen dokunduğun her şeyi güzelleştiriyorsun, bir sorun varsa da çözeceğine inan yeter ki! Umutsuzluk sana hiç yakışmaz. 

Tüm bunların ötesinde biraz da aşktan söz edelim. Dramalar romantizmi de tetikleyebilir. Aşk seni bulabilir... Duygularına kapıl... Yolunda gitmeyenler değil gidenlere odaklan. Hayattan yine zevk alacaksın. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün yüzünde kocaman bir gülümseme ile uyanacaksın! Sana, 'Ben harikayım' dedirtecek gelişmeler yaşayacaksın. Mutluluğu yanıbaşında bulacaksın. Aşka kavuşacak, ilişki sorunlarına ve ailevi meselelere nokta koyacaksın. Çünkü özgürleşeceksin! 

Tam da bu aşamada iş hayatında güçlenmeni sağlayacak tekliflere açık ol. Bol kazanç ve bereket dolu işler yapacaksın. Para kazanacak, yolunun açıldığını hissedeceksin. Kazanç döngüsüne girerken bazı riskler alman ve yatırımcı rolü üstlenmen de gerekebilir. Doğru adımlar attığından, güvenilir ve seni özgür kılacak ortaklar bulduğundan emin ol. Sonrası ise kolay! 

Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisinde kazanan sen olacaksın. Pek çok kişinin aksine yükselişe geçiyorsun. Bu fırsatları kaçırma, ilişkilerini de düzene sok. Bazı ayrılıklar ve birleşmeler hayatını tamamen değiştirebilir, unutma! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay ve Yükselen Yay Burçları

Sevgili Yay, bugün krizi fırsata çevireceksin! Detaylardan uzaklaşıp kendine odaklanmalısın. Özellikle iş hayatında gündeme gelen sorunlardan kaçınmalısın. Kendini ateşe atmak yerine sonuca odaklanmalısın. Zorluklarla mücadele ederken akılcı bir yol izlemeli, kazanmak için stratejik davranmalısın. 

Aksi takdirde, Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisiyle krizde savrulabilirsin! Ama fırsatları yakalamak için harekete geçmek sana güç verecektir. Bu aşamada profesyonel bakış açının yanında şefkat ve hassas duyguların da ortaya çıkacak. Haliyle kendini değil, ekibini kurtaracaksın. Attığın adım bu olur ve başarı elde edersen, işte o zaman her şey bittiğinde hak ettiğin pozisyonun zaferini kutlayacaksın. Bugün kendini kanıtlayabilirsin! 

Hadi biraz da aşktan söz edelim! Şefkatli ruhun, romantik ilişkinde de su yüzüne çıkacak. Partnerinle dengeye kavuşmak ve huzura ulaşmak üzeresin. Bugünün tadını çıkarsan iyi olur, zira adeta yenileniyorsun. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün geçmiş gündeminde yer alacak! Endişelenme, geçmişin izleri ve gölgeleri seni dibe çekmeye değil, yüceltmeye geliyor. Hayatında üstünlük sağlamanı, huzur bulmanı ve dengeye kavuşmanı sağlayacak... Zira sonunda geçmiş travmalarından kurtulacaksın. Geçmişi affedecek ve artık tamamen önüne bakacaksın. Her zaman realist olduğunu biliyoruz. Ancak bu yüzleşme ile gerçekçiliğin ötesine geçeceksin. Çünkü yüklerinden arınacaksın.  

Venüs ile Chiron arasındaki kare açısının etkisi ile gölgelerinden kurtulacaksın! Hayatı eskisinden daha çok sevecek, karşına çıkan engelleri daha kolay aşacaksın. Belli ki kusursuz Oğlak burçları, her zamankinden ışıl ışıl olacak. 

Hadi biraz da aşktan söz edelim. Gönül sızısı geçtiğine göre, kalbinde aşka yer açılacaktır. Duygusal anlamda hafiflemiş olmanın cesareti ile belki de yeni bir aşka yelken açabilirsin. Chiron, kalbini hızla attıracak bağlar kurmanı sağlayabilir! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün biraz alıngan olabilir misin? Sanki hayata duygusal ve hassas bir perspektifden bakıyorsun. Tam da bu noktada Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisinde olduğunu bilmelisin! Bazı küçük sorunların büyümesi ve tartışmaya dönmesi ihtimaline de açık olmalısın. Bu yüzden belki de ilişkilerden daha pasif tarafta yer almak ve bir adım geri çekilmek iyi bir yol olabilir. 

İşte bu aşamada kıskançlık ve anlık duygu değişimlerinden söz etmeliyiz. Bir anda kendini geri çekebilirsin... Bu duygusal düzensizlik ani kararlar almana neden olabilir. Her şeyin hızla sonuca varmasını beklemek ve ısrarcılık gününün en zorlayıcı yanı olabilir. Sakin ol! 

Chiron'un oyununa gelme. Her şeyin bir anda değişmesi, iyileşmesi ya da kötüleşmesi mümkün değil. Bunu bilerek hareket etmek sana huzur verecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün motivasyonun bir anda düşebilir ya da yükselebilir! Anlık olarak yaşayacağın iniş ve çıkışlar iş hayatını etkileyebilir. Profesyonel kararlar vermekte zorlanabilirsin. Belki de bugün işe değiş aşka ve kendine odaklanmalısındır. 

Tam da bu aşamada Venüs ile Chiron arasındaki kare açının etkisinde olduğunu unutmamalısın. İş, kariyer ve para konularında mevcut düzenini koruyarak değişime öncelik vermemelisin. Motivasyonun düşse de günlük rutinlerini tamamlamalısın. Motivasyonun yükseldiğinde ise anlık kararlarla sorumluluklarını geri dönüşü olmayacak şekilde artırmamalısın. 

Hadi biraz da güzel şeylerden söz edelim! Aşk gibi... Chiron'un şifası ile aşka odaklanmak en güzeli olacaktır. Kalbinin sahibini bulabilirsin. Belki de kendin için de bir şeyler yaparak manevi anlamda güçlenebilirsin. Spora başlamak, sağlıklı beslenmek ve huzur sana beslenecek bir alan olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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