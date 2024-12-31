Dünyanın En Tatlı Arkadaş İkilisi Zehra Güneş ve Melissa Vargas Birlikte Tatile Çıktı: İçimizi Isıtan Kareler!

Melissa Vargas ve Zehra Güneş, A Milli Takım'ın en dikkat çekici isimleri arasında hiç şüphesiz. Dünyanın en tatlı arkadaş ikilisi olarak tanımlayabileceğimiz Vargas ve Güneş, bugüne kadar kalbimizi çalmayı başardı. Gerek maçlarda birbirlerine olan destekleri gerek günlük hayatlarındaki yakınlıklarıyla hepimizin takdirini topladılar.

Vargas ve Güneş bu kez de kar tatilinin tadını çıkardılar.