Dünyanın En Tatlı Arkadaş İkilisi Zehra Güneş ve Melissa Vargas Birlikte Tatile Çıktı: İçimizi Isıtan Kareler!
Dünyanın En Tatlı Arkadaş İkilisi Zehra Güneş ve Melissa Vargas Birlikte Tatile Çıktı: İçimizi Isıtan Kareler!
Melissa Vargas ve Zehra Güneş, A Milli Takım'ın en dikkat çekici isimleri arasında hiç şüphesiz. Dünyanın en tatlı arkadaş ikilisi olarak tanımlayabileceğimiz Vargas ve Güneş, bugüne kadar kalbimizi çalmayı başardı. Gerek maçlarda birbirlerine olan destekleri gerek günlük hayatlarındaki yakınlıklarıyla hepimizin takdirini topladılar.
Vargas ve Güneş bu kez de kar tatilinin tadını çıkardılar.
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Melissa Vargas, A Milli Takım'ın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Öyle ki Vargas, geçtiğimiz yıl "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" olmuştu.
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12 yaşında voleybola başlayan Zehra Güneş ise bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.
İki başarılı isim Zehra Güneş ve Meliss Vargas'ın dostluğu ise dillere destan.
Vargas'a özel hazırlanan bu geceye, Vargas'ın annesi de katılmıştı. Hatta katılımcılara 'Vargas' dövmesi bile yapılmıştı.
Sosyal medyada sık sık yan yana gördüğümüz ikili, bu kez de kış tatilinin tadını çıkardı.
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Her ne kadar birlikte fotoğraf paylaşmasalar da aynı yere gittiklerini öğrenmek zor olmadı! 😂
Zehra Güneş'in güzelliğine ve asaletine binlerce beğeni, onlarca yorum yağdı.
Sosyal medyasını pek aktif kullanmayan Vargas da güzel tatilinden anılarını paylaşmayı ihmal etmedi.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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