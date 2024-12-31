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Dünyanın En Tatlı Arkadaş İkilisi Zehra Güneş ve Melissa Vargas Birlikte Tatile Çıktı: İçimizi Isıtan Kareler!

Dünyanın En Tatlı Arkadaş İkilisi Zehra Güneş ve Melissa Vargas Birlikte Tatile Çıktı: İçimizi Isıtan Kareler!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
31.12.2024 - 14:14

Melissa Vargas ve Zehra Güneş, A Milli Takım'ın en dikkat çekici isimleri arasında hiç şüphesiz. Dünyanın en tatlı arkadaş ikilisi olarak tanımlayabileceğimiz Vargas ve Güneş, bugüne kadar kalbimizi çalmayı başardı. Gerek maçlarda birbirlerine olan destekleri gerek günlük hayatlarındaki yakınlıklarıyla hepimizin takdirini topladılar. 

Vargas ve Güneş bu kez de kar tatilinin tadını çıkardılar.

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Melissa Vargas, A Milli Takım'ın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Öyle ki Vargas, geçtiğimiz yıl "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" olmuştu.

Melissa Vargas, A Milli Takım'ın en sevilen isimlerinden biri haline geldi. Öyle ki Vargas, geçtiğimiz yıl "Avrupa Şampiyonası'nın en değerli oyuncusu" olmuştu.

Paris Olimpiyatları'nda inanılmaz bir performansa imza atan Vargas, 2024 FIVB Milletler Ligi ve 2024 Paris Olimpiyatları'nda 'en skorer' isim oldu. Son olarak Volleyball World tarafından  '2024 Yılının En İyileri' listesinde 4. sırada yer aldı.

12 yaşında voleybola başlayan Zehra Güneş ise bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.

12 yaşında voleybola başlayan Zehra Güneş ise bugüne kadar pek çok başarıya imza attı.

1 Kulüpler Dünya Şampiyonası şampiyonluğu, 1 Avrupa Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 2 Türkiye Ligi şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Türkiye Süper Kupa şampiyonluğu...Daha ne olsun efendim?

İki başarılı isim Zehra Güneş ve Meliss Vargas'ın dostluğu ise dillere destan.

İki başarılı isim Zehra Güneş ve Meliss Vargas'ın dostluğu ise dillere destan.

Güneş, Ekim ayında dünyaya gelen Vargas için Küba esintileri olan bir doğum günü sürprizi hazırlamıştı hatırlarsanız.

Vargas'a özel hazırlanan bu geceye, Vargas'ın annesi de katılmıştı. Hatta katılımcılara 'Vargas' dövmesi bile yapılmıştı.

Vargas'a özel hazırlanan bu geceye, Vargas'ın annesi de katılmıştı. Hatta katılımcılara 'Vargas' dövmesi bile yapılmıştı.

Sosyal medyada sık sık yan yana gördüğümüz ikili, bu kez de kış tatilinin tadını çıkardı.

Sosyal medyada sık sık yan yana gördüğümüz ikili, bu kez de kış tatilinin tadını çıkardı.
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Her ne kadar birlikte fotoğraf paylaşmasalar da aynı yere gittiklerini öğrenmek zor olmadı! 😂

Her ne kadar birlikte fotoğraf paylaşmasalar da aynı yere gittiklerini öğrenmek zor olmadı! 😂

Zehra Güneş'in güzelliğine ve asaletine binlerce beğeni, onlarca yorum yağdı.

Zehra Güneş'in güzelliğine ve asaletine binlerce beğeni, onlarca yorum yağdı.

Güneş, buz gibi karların üstünde bir Güneş gibi parlıyordu! 😍

Sosyal medyasını pek aktif kullanmayan Vargas da güzel tatilinden anılarını paylaşmayı ihmal etmedi.

Sosyal medyasını pek aktif kullanmayan Vargas da güzel tatilinden anılarını paylaşmayı ihmal etmedi.

İyi tatiller kızlar! 👋🏻

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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