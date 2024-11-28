Dünyanın En İzole Yeri Olarak da Bilinen Norveç'e Ait Bouve Adası

Hiç “Dünyada hiç kimsenin yaşamadığı ve gitmediği bir yer olabilir mi?” diye düşündünüz mü? Eğer düşündüyseniz cevabımız şu: Evet, böyle bir yer var! Kimsenin neden gitmediğini düşünmekte haklısınız. Şimdi, dünyanın en uzak ve en izole kara parçasına bir yolculuğa çıkıyoruz. Sizi şöyle aşağıya alalım 👇🏻

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