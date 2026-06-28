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Dünya Kupası Yayınında Bosna-Hersek ile İlgili Sözleri Tepki Çeken Amerikalı Muhabir Özür Diledi

etiket Dünya Kupası Yayınında Bosna-Hersek ile İlgili Sözleri Tepki Çeken Amerikalı Muhabir Özür Diledi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 15:13
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ABC7 kanalının Dünya Kupası yayınlarında yer alan muhabir Abigail Velez, ABD’nin son 32 turunda Bosna-Hersek ile eşleşmesi sonrasında yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. “Bosna-Hersek hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Haritada yerini bile gösteremem.” diyen muhabir, gelen tepkiler sonrasında özür diledi.

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PAR
PAR
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TUR
TUR
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USA
USA
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Dünya Kupası’nda yayın yapan Amerikalı bir muhabir, özgüvenli cehaletiyle tepki çekti.

Dünya Kupası’nda yayın yapan Amerikalı bir muhabir, özgüvenli cehaletiyle tepki çekti.

Türkiye’nin ABD’yi 3-2 yendiği maç sonrasında yayına bağlanan muhabir, son 32 turunda ABD ile eşleşen Bosna-Hersek için “Bosna’nın haritada nerede olduğunu gösteremem. Bosna hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. 'Team USA' geri döndü, her zamankinden daha iyi. Hazırlanın Bosna, bunu istemezsiniz ama alacaksınız.” ifadelerini kullanmıştı.

Muhabirin açıklamalarını paylaşan Bosna-Hersek’in resmî X hesabı, “Aman tanrım, klişeler adeta kendi kendini yazıyor.” diyerek ABD halkının dünyanın geri kalanı hakkındaki cehaletine dikkat çekmişti.

Abigail Velez, tepkiler sonrasında açıklamada bulunarak özür diledi.

Muhabir, “Dünya Kupası rekabetiyle biraz eğlenmeye çalışırken bunu fazla ileri götürdüm ve yayında düşüncesiz, duyarsız ve uygunsuz bir yorum yaptım. Bosna halkından ve Bosna Futbol Takımı’ndan özür diliyorum. Dünya Kupası’nın dünyanın dört bir yanındaki toplulukları bir araya getirmesi gerekir; benim yorumum bu ruhu yansıtmadı. Dünya Kupası yolculuklarına devam eden tüm takımlara başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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