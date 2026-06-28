Dünya Kupası Yayınında Bosna-Hersek ile İlgili Sözleri Tepki Çeken Amerikalı Muhabir Özür Diledi

Türkiye’nin ABD’yi 3-2 yendiği maç sonrasında yayına bağlanan muhabir, son 32 turunda ABD ile eşleşen Bosna-Hersek için “Bosna’nın haritada nerede olduğunu gösteremem. Bosna hakkında hiçbir şey bilmiyorum ve bilmek de istemiyorum. 'Team USA' geri döndü, her zamankinden daha iyi. Hazırlanın Bosna, bunu istemezsiniz ama alacaksınız.” ifadelerini kullanmıştı.

Muhabirin açıklamalarını paylaşan Bosna-Hersek’in resmî X hesabı, “Aman tanrım, klişeler adeta kendi kendini yazıyor.” diyerek ABD halkının dünyanın geri kalanı hakkındaki cehaletine dikkat çekmişti.

Abigail Velez, tepkiler sonrasında açıklamada bulunarak özür diledi.

Muhabir, “Dünya Kupası rekabetiyle biraz eğlenmeye çalışırken bunu fazla ileri götürdüm ve yayında düşüncesiz, duyarsız ve uygunsuz bir yorum yaptım. Bosna halkından ve Bosna Futbol Takımı’ndan özür diliyorum. Dünya Kupası’nın dünyanın dört bir yanındaki toplulukları bir araya getirmesi gerekir; benim yorumum bu ruhu yansıtmadı. Dünya Kupası yolculuklarına devam eden tüm takımlara başarılar dilerim.” ifadelerini kullandı.