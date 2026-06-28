Dünya Kupası Yayınında Bosna-Hersek ile İlgili Sözleri Tepki Çeken Amerikalı Muhabir Özür Diledi
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ABC7 kanalının Dünya Kupası yayınlarında yer alan muhabir Abigail Velez, ABD’nin son 32 turunda Bosna-Hersek ile eşleşmesi sonrasında yaptığı açıklamalarla tepki çekmişti. “Bosna-Hersek hakkında hiçbir şey bilmiyorum, bilmek de istemiyorum. Haritada yerini bile gösteremem.” diyen muhabir, gelen tepkiler sonrasında özür diledi.
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Dünya Kupası’nda yayın yapan Amerikalı bir muhabir, özgüvenli cehaletiyle tepki çekti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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