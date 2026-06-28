Harry Kane’i Büyüyle Durduğunu İddia Eden Ganalı Büyücü Arjantin’e de Büyü Yaptı

Birbirinden renkli kıyafetleriyle tribünleri adeta bayram yerine çeviren Afrikalı taraftarlar, sık sık yaptıkları büyü açıklamalarıyla da konuşuluyor.

Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam da bunlardan biri. Turnuvayı ülkesinden takip eden büyücü, İngiltere ile Gana’nın golsüz berabere kaldığı maçta Harry Kane’i büyüyle durdurduğunu iddia etmişti.

Bonsam’ın bu seferki hedefi ise Arjantin oldu. Ganalı büyücü, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile eşleşen son şampiyonun elenmesi için büyü yaptığını açıkladı.

Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı 4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle 01.00’de oynanacak.