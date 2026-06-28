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Harry Kane’i Büyüyle Durduğunu İddia Eden Ganalı Büyücü Arjantin’e de Büyü Yaptı

etiket Harry Kane’i Büyüyle Durduğunu İddia Eden Ganalı Büyücü Arjantin’e de Büyü Yaptı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 13:03
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Dünya Kupası ile birlikte büyücüler de sık sık gündeme geliyor. Özellikle Afrika takımlarının taraftarları hem tribünde hem de televizyon başında yaptıkları büyülerle konuşuluyor. Son olarak İngiltere’nin golcüsü Harry Kane’i yaptığı büyüyle durduğunu iddia eden Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, Yeşil Burun Adaları’nın son 32 turunda son şampiyon Arjantin’i elemesi için büyü yaptığı açıkladı.

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Dünya Kupası ile birlikte büyücüler de sık sık gündeme geliyor. Özellikle Afrika takımlarının taraftarları hem tribünde hem de televizyon başında yaptıkları büyülerle konuşuluyor. Son olarak İngiltere’nin golcüsü Harry Kane’i yaptığı büyüyle durduğunu iddia eden Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, Yeşil Burun Adaları’nın son 32 turunda son şampiyon Arjantin’i elemesi için büyü yaptığı açıkladı.

Dünya Kupası ile birlikte büyücüler de sık sık gündeme geliyor. Özellikle Afrika takımlarının taraftarları hem tribünde hem de televizyon başında yaptıkları büyülerle konuşuluyor. Son olarak İngiltere’nin golcüsü Harry Kane’i yaptığı büyüyle durduğunu iddia eden Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, Yeşil Burun Adaları’nın son 32 turunda son şampiyon Arjantin’i elemesi için büyü yaptığı açıkladı.

Birbirinden renkli kıyafetleriyle tribünleri adeta bayram yerine çeviren Afrikalı taraftarlar, sık sık yaptıkları büyü açıklamalarıyla da konuşuluyor.

Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam da bunlardan biri. Turnuvayı ülkesinden takip eden büyücü, İngiltere ile Gana’nın golsüz berabere kaldığı maçta Harry Kane’i büyüyle durdurduğunu iddia etmişti.

Bonsam’ın bu seferki hedefi ise Arjantin oldu. Ganalı büyücü, son 32 turunda Yeşil Burun Adaları ile eşleşen son şampiyonun elenmesi için büyü yaptığını açıkladı.

Dünya Kupası son 32 turunda Arjantin-Yeşil Burun Adaları maçı 4 Temmuz Cumartesi günü Türkiye saatiyle 01.00’de oynanacak.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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