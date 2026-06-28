Harry Kane’i Büyüyle Durduğunu İddia Eden Ganalı Büyücü Arjantin’e de Büyü Yaptı
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Dünya Kupası ile birlikte büyücüler de sık sık gündeme geliyor. Özellikle Afrika takımlarının taraftarları hem tribünde hem de televizyon başında yaptıkları büyülerle konuşuluyor. Son olarak İngiltere’nin golcüsü Harry Kane’i yaptığı büyüyle durduğunu iddia eden Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, Yeşil Burun Adaları’nın son 32 turunda son şampiyon Arjantin’i elemesi için büyü yaptığı açıkladı.
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Dünya Kupası ile birlikte büyücüler de sık sık gündeme geliyor. Özellikle Afrika takımlarının taraftarları hem tribünde hem de televizyon başında yaptıkları büyülerle konuşuluyor. Son olarak İngiltere’nin golcüsü Harry Kane’i yaptığı büyüyle durduğunu iddia eden Ganalı büyücü Nana Kwaku Bonsam, Yeşil Burun Adaları’nın son 32 turunda son şampiyon Arjantin’i elemesi için büyü yaptığı açıkladı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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