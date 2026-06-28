Amerikalılara Avrupa'yı Eyaletleri Üzerinden Gösteren Haritada Türkiye’nin Montana Yapılması Tepki Çekti

X’te 2,5 milyondan fazla görüntülenme alan bir haritada, Avrupa ülkeleri Amerika eyaletleriyle tanımlandı.

ABD’nin en dağlık eyaletlerinden biri olan, nüfus yoğunluğunun çok az olduğu, denize kıyısı olmayan ve büyük kısmı çöl olan Kanada sınırındaki Montana, haritada Türkiye olarak yer aldı.

Haritada ayrıca Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir ve Fas, Avrupa’daki gibi gösterildi. Rusya’nın Teksas’a, Türkiye’nin Montana olarak gösterilmesi, Yunanistan’ın ise Hawaii olması da “meşhur Amerikan cehaleti”nin örneği olarak gösterildi.