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Amerikalılara Avrupa'yı Eyaletleri Üzerinden Gösteren Haritada Türkiye’nin Montana Yapılması Tepki Çekti

etiket Amerikalılara Avrupa'yı Eyaletleri Üzerinden Gösteren Haritada Türkiye’nin Montana Yapılması Tepki Çekti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 11:21
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası nedeniyle Amerikalılar için sosyal medyada yapılan bir harita gündem oldu. Avrupa ülkelerini ABD eyaletleriyle görselleştiren haritada Türkiye, Montana olarak yer aldı. ABD’nin Kanada sınırında yer alan, denize kıyısı olmayan dağlık eyaletin, üç tarafı denizlerle çevrili olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türkiye’ye benzetilmesi sosyal medyada tepki çekti.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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TUR
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USA
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Ev sahiplerinden biri ABD olan Dünya Kupası, Amerikan vatandaşlarının dünyanın geri kalanı hakkındaki bilgisizliğini de yeniden ortaya koydu.

Ev sahiplerinden biri ABD olan Dünya Kupası, Amerikan vatandaşlarının dünyanın geri kalanı hakkındaki bilgisizliğini de yeniden ortaya koydu.
twitter.com

X’te 2,5 milyondan fazla görüntülenme alan bir haritada, Avrupa ülkeleri Amerika eyaletleriyle tanımlandı.

ABD’nin en dağlık eyaletlerinden biri olan, nüfus yoğunluğunun çok az olduğu, denize kıyısı olmayan ve büyük kısmı çöl olan Kanada sınırındaki Montana, haritada Türkiye olarak yer aldı.

Haritada ayrıca Kuzey Afrika ülkeleri Cezayir ve Fas, Avrupa’daki gibi gösterildi. Rusya’nın Teksas’a, Türkiye’nin Montana olarak gösterilmesi, Yunanistan’ın ise Hawaii olması da “meşhur Amerikan cehaleti”nin örneği olarak gösterildi.

Türkiye’nin Montana olarak tanımlanmasına sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi.

Türkiye’nin Montana olarak tanımlanmasına sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi.
twitter.com

'Turkiye'ye Montana demişler.

Yani üç kıtanın kavsagına kurulmuş, binlerce yıllık tarihi olan, üst üste yigılmıs medeniyetlerin, imparatorlukların merkezi olmuş, dolup taşan şehirleri, denizleri, ırmakları, tarihi, kültürü, yemesi, içmesi her şeyi olan bir ülkeyi tutup Amerikanın ininin cininin top oynadığı, çölüyle, iki kasaba arasında saatlerce boş yol gidilen, Trump'ın bile haritada göstermeyeceği ücra eyaletiyle ayni kefeye koymuşlar.

Yani 2026 dünyasında ısrarla bu kadar cahil kalmak müthiç bi basari - açın bi bakin ya.'

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'Türkiye'nin Montana olduğunu da yalnızca Amerikalılar düşünürdü. Maks bu çıkıyor kafadan.'

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'Bu ülkeye cidden 'Montana' mı dedin?'

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'Of of of Avrupa haritasından çıkarın da kurtulalım. Avrupa'nın en büyük metropolünün olduğu ülkeye muhafazakar diye Montana demişler. Köy yani.'

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'Evet, kesinlikle Montana gibi görünüyor.'

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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