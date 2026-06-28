Amerikalılara Avrupa'yı Eyaletleri Üzerinden Gösteren Haritada Türkiye’nin Montana Yapılması Tepki Çekti
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ABD, Kanada ve Meksika ortaklığıyla düzenlenen 2026 Dünya Kupası nedeniyle Amerikalılar için sosyal medyada yapılan bir harita gündem oldu. Avrupa ülkelerini ABD eyaletleriyle görselleştiren haritada Türkiye, Montana olarak yer aldı. ABD’nin Kanada sınırında yer alan, denize kıyısı olmayan dağlık eyaletin, üç tarafı denizlerle çevrili olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türkiye’ye benzetilmesi sosyal medyada tepki çekti.
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Ev sahiplerinden biri ABD olan Dünya Kupası, Amerikan vatandaşlarının dünyanın geri kalanı hakkındaki bilgisizliğini de yeniden ortaya koydu.
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Türkiye’nin Montana olarak tanımlanmasına sosyal medyadan tepkiler de gecikmedi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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