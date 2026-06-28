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Grup Aşaması Tamamlanan Dünya Kupası'nda Son 32 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

etiket Grup Aşaması Tamamlanan Dünya Kupası'nda Son 32 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 08:45
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ABD, Kanada ve Meksika'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması tamamlandı. Oynanan son karşılaşmaların ardından Son 32 Turu'nda mücadele edecek takımlar ve eşleşmeler netlik kazandı.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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14 Saat
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Türkiye
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Maçlar

14 Haziran 07:00
AUS
AUS
2-0
TUR
TUR
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
0-1
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
3-2
USA
USA
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Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi üçüncü olan 8 ekip adını Son 32 Turu'na yazdırdı.

Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi üçüncü olan 8 ekip adını Son 32 Turu'na yazdırdı.

Tek maç üzerinden oynanacak eleme turu, bugün Güney Afrika ile Kanada arasında oynanacak mücadeleyle başlayacak.

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu eşleşmeleri şu şekilde:

28 Haziran Pazar

Güney Afrika - Kanada (Los Angeles Stadı) – TSİ 22.00

29 Haziran Pazartesi

Brezilya - Japonya (Houston Stadı) – TSİ 20.00

Almanya - Paraguay (Boston Stadı) – TSİ 23.30

30 Haziran Salı

Hollanda - Fas (Monterrey Stadı) – TSİ 04.00

Fildişi Sahili - Norveç (Dallas Stadı) – TSİ 20.00

1 Temmuz Çarşamba

Fransa - İsveç (New York New Jersey Stadı) – TSİ 00.00

Meksika - Ekvador (Mexico City Stadı) – TSİ 04.00

İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Atlanta Stadı) – TSİ 19.00

Belçika - Senegal (Seattle Stadı) – TSİ 23.00

2 Temmuz Perşembe

ABD - Bosna Hersek (San Francisco Bay Area Stadı) – TSİ 03.00

İspanya - Avusturya (Los Angeles Stadı) – TSİ 22.00

3 Temmuz Cuma

Portekiz - Hırvatistan (Toronto Stadı) – TSİ 02.00

İsviçre - Cezayir (BC Place Vancouver Stadı) – TSİ 06.00

Avustralya - Mısır (Dallas Stadı) – TSİ 21.00

4 Temmuz Cumartesi

Arjantin - Yeşil Burun Adaları (Miami Stadı) – TSİ 01.00

Kolombiya - Gana (Kansas City Stadı) – TSİ 04.30

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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