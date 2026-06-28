Grup Aşaması Tamamlanan Dünya Kupası'nda Son 32 Turu Eşleşmeleri Belli Oldu
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Tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenen Dünya Kupası'nda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 24 takım ile en iyi üçüncü olan 8 ekip adını Son 32 Turu'na yazdırdı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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