Dünya Kupası'ndan Elenen Uruguay'da Futbolculara Görülmemiş Ceza

Uruguay, grup maçları tamamlanan Dünya Kupası'nda Milli Takımımız ile birlikte en büyük hayal kırıklığını yaşayan takım oldu. Güney Amerika ekibi, İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın olduğu gruptan çıkamayarak elendi.

Uruguay Futbol Federasyonu, erken vedanın ardından futbolculara ceza verdi ve özel uçağı iptal etti. Futbolcular ülkelerine kendi alacakları biletlerle dönecek.