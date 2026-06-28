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Dünya Kupası'ndan Elenen Uruguay'da Futbolculara Görülmemiş Ceza

etiket Dünya Kupası'ndan Elenen Uruguay'da Futbolculara Görülmemiş Ceza

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.06.2026 - 09:48
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Uruguay, grup maçları tamamlanan Dünya Kupası'nda Milli Takımımız ile birlikte en büyük hayal kırıklığını yaşayan takım oldu. Güney Amerika ekibi, İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın olduğu gruptan çıkamayarak elendi.

Uruguay Futbol Federasyonu, erken vedanın ardından futbolculara ceza verdi ve özel uçağı iptal etti. Futbolcular ülkelerine kendi alacakları biletlerle dönecek.

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
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TUR
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PAR
PAR
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TUR
TUR
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USA
USA
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Uruguay, İspanya'ya tek golle mağlup olarak Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetmişti.

Uruguay, İspanya'ya tek golle mağlup olarak Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetmişti.

Uruguay'da hatalı gol yiyen eski Galatasaraylı kaleci Muslera, ikinci yarının başında oyundan alınmıştı. Güney Amerika ekibi, iddialı olarak geldiği Dünya Kupası'nda hayal kırıklığı yaşarken futbolculara da ceza geldi.

Uruguay basınına göre federasyon, futbolcuların özel uçağını iptal etti. Karara göre futbolcular tarifeli uçakla ülkeye dönüş yapacak. Hatta bu uçuşun ücretini de kendilerinin ödeyeceği iddia edildi.

Uruguay'ın teknik direktörü Marcelo Bielsa'nın maç sonu gergin ve sinirli tavırları dikkat çekmişti.

Bielsa, müsabaka sonrası kendisini flaş röportaj için bekleyen gazetecilere tepki göstermişti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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