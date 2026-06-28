Dünya Kupası'ndan Elenen Uruguay'da Futbolculara Görülmemiş Ceza
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Uruguay, grup maçları tamamlanan Dünya Kupası'nda Milli Takımımız ile birlikte en büyük hayal kırıklığını yaşayan takım oldu. Güney Amerika ekibi, İspanya, Yeşil Burun Adaları ve Suudi Arabistan'ın olduğu gruptan çıkamayarak elendi.
Uruguay Futbol Federasyonu, erken vedanın ardından futbolculara ceza verdi ve özel uçağı iptal etti. Futbolcular ülkelerine kendi alacakları biletlerle dönecek.
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Uruguay, İspanya'ya tek golle mağlup olarak Dünya Kupası'nda gruptan çıkma şansını kaybetmişti.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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