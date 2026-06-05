Dünya Kupası'nın En Az Tanınan Oyuncusu Tim Payne 5.1 Milyon Takipçiye Ulaştı
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Spor dünyasında Instagram'daki takipçi sayıları en az kazanılan kupalar kadar önemli. Çünkü futbolda isim yapan süper yıldızlar ünlerini sosyal medyaya da taşıyor ve bu da onlara ömür boyu gelir sağlayacak bir kaynağa dönüşüyor. En çok takipçisi olan futbolcuları bir çırpıda sayabiliriz. Peki Dünya Kupası'nda yer alacak en az takipçili oyuncu kim? Birkaç gün öncesine kadar çok az kişinin tanıdığı Yeni Zelanda'nın defans oyuncusu Tim Payne ile tanışın.
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Arjantinli influencer El Scarso çılgın bir araştırmaya girişti ve 2026 Dünya Kupası'nda oynayacak en az takipçili futbolcuyu buldu.
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El Scarso'nun başlattığı takip furyası bir akıma dönüştü ve ünsüz futbolcu 5.1 milyon takipçiye ulaştı.
İşler öyle bir raddeye vardı ki 55 milyon takipçili resmi Dünya Kupası hesabı da Tim Payne için kolları sıvadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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