Dünya Kupası'nın En Az Tanınan Oyuncusu Tim Payne 5.1 Milyon Takipçiye Ulaştı

Spor dünyasında Instagram'daki takipçi sayıları en az kazanılan kupalar kadar önemli. Çünkü futbolda isim yapan süper yıldızlar ünlerini sosyal medyaya da taşıyor ve bu da onlara ömür boyu gelir sağlayacak bir kaynağa dönüşüyor. En çok takipçisi olan futbolcuları bir çırpıda sayabiliriz. Peki Dünya Kupası'nda yer alacak en az takipçili oyuncu kim? Birkaç gün öncesine kadar çok az kişinin tanıdığı Yeni Zelanda'nın defans oyuncusu Tim Payne ile tanışın.