Damak Tadına Uygun Kahve Çekirdeği Nasıl Seçilir?

Eğer tatlı, yumuşak ve klasik bir içim seviyorsan çikolata, karamel, fındık, badem gibi notalara sahip çekirdekler sana daha uygun olabilir. Brezilya ve Kolombiya kahveleri bu anlamda genelde güvenli ve sevilebilir tercihlerdir. Daha canlı, meyvemsi ve farklı tatlar denemek istiyorsan Etiyopya ya da Kenya gibi bölgelerden gelen çekirdeklere bakabilirsin. Onlar biraz daha “Ben geldim, farkımı koyarım” kahveleridir.