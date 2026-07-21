Damak Tadına Uygun Kahve Çekirdeği Nasıl Seçilir?
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Kahve çekirdeği seçmek dışarıdan biraz havalı, biraz da karışık görünebilir. Etiyopya mı, Kolombiya mı, Brezilya mı? Hafif kavrum mu, koyu kavrum mu? Meyvemsi mi, çikolatalı mı? Sakin ol, kahve dünyasına giriş yaparken barista sözlüğü ezberlemene gerek yok.
Kahve gurmesi gel bakalım! Adım adım ilerleyelim, damak tadına en yakışacak çekirdeği birlikte bulalım.👇🏻
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1. Önce kendine şunu sor: Ben kahvede ne arıyorum?
2. Tat notlarına bak: Çikolatalı mı, Meyvemsi mi, Fındıksı mı?
3. Asiditeyi göz ardı etme!
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4. Kavrum derecesi sandığından daha önemli, çünkü tadını ciddi şekilde değiştirir.
Yeni başlıyorsan orta kavrum çekirdekler iyi bir başlangıç olabilir.
5. Taze kavrulmuş kahveye şans ver!
6. Tek seferde büyük paket alma, önce deneme boyu İierle!
7. Sonuç olarak, en iyi kahve, senin keyifle içtiğin kahvedir!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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