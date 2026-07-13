Dünya Devi Markanın Sattığı 2026 Model Arabalar 2025 Model Çıktı
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Kaynak: https://www.haberturk.com/ekonomi/byd...
Çinli otomotiv devi BYD, Avustralya pazarında 2026 model yılı adıyla sattığı 1.265 aracın aslında 2025 üretimi çıkması üzerine harekete geçti. Tepkilerin ardından ilk teklifini değiştiren şirket, mağduriyet yaşayan tüm müşterilerine araçları geri verip paralarını eksiksiz alma hakkı tanıdı.
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Çin merkezli elektrikli araç üreticisi BYD, Avustralya'da büyük bir idari krizle karşı karşıya kaldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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