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Dünden Bugüne: Emre Aydın'ın İçimizi Dağlayan 21 Şarkısı

etiket Dünden Bugüne: Emre Aydın'ın İçimizi Dağlayan 21 Şarkısı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
31.01.2024 - 19:31

Aşık olmuş ve kavuşamamış kişilerin favori sanatçılarından olan Emre Aydın'ın şarkılarını bilmeyen yoktur. Konserlerine yüzlerce kişinin katıldığı ve eski şarkıları bile viralden düşmeyen sanatçının şarkılarına göz atalım...

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1. Emre Aydın feat. Model - Bir Pazar Kahvaltısı

2. Emre Aydın - Hoşçakal

3. Sen Beni Unutamazsın

4. Beni Biraz Böyle Hatırla

5. Emre Aydın - Bitti Tebrikler

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6. Emre Aydin - Bu Kez Anladim (Video)

7. Emre Aydin - Git

8. Emre Aydin - Afili Yalnizlik

9. emre aydın - Kırlangıç

10. Emre Aydin - Kim Dokunduysa Sana Ona Git

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11. Emre Aydın - Soğuk Odalar

12. Emre Aydin - Son Defa

13. Emre Aydın - Buralar Yalan

14. Vera & emre aydın - Hayaletler (Official Lyric Video)

15. Emre Aydın - Bitti Tebrikler

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16. Emreaydın-Rüyamdaki Aptal Kadın

17. Emre Aydın - Eyvah

18. Ve Gülümse Şimdi (Bebeğim)

19. Dayan Yalnızlığım

20. Unut Gittigin Bir Yerde

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21. Tesadüfen

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