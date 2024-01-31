Dünden Bugüne: Emre Aydın'ın İçimizi Dağlayan 21 Şarkısı
Dünden Bugüne: Emre Aydın'ın İçimizi Dağlayan 21 Şarkısı
Aşık olmuş ve kavuşamamış kişilerin favori sanatçılarından olan Emre Aydın'ın şarkılarını bilmeyen yoktur. Konserlerine yüzlerce kişinin katıldığı ve eski şarkıları bile viralden düşmeyen sanatçının şarkılarına göz atalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Emre Aydın feat. Model - Bir Pazar Kahvaltısı
2. Emre Aydın - Hoşçakal
3. Sen Beni Unutamazsın
4. Beni Biraz Böyle Hatırla
5. Emre Aydın - Bitti Tebrikler
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Emre Aydin - Bu Kez Anladim (Video)
7. Emre Aydin - Git
8. Emre Aydin - Afili Yalnizlik
9. emre aydın - Kırlangıç
10. Emre Aydin - Kim Dokunduysa Sana Ona Git
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. Emre Aydın - Soğuk Odalar
12. Emre Aydin - Son Defa
13. Emre Aydın - Buralar Yalan
14. Vera & emre aydın - Hayaletler (Official Lyric Video)
15. Emre Aydın - Bitti Tebrikler
İçeriğin Devamı Aşağıda
16. Emreaydın-Rüyamdaki Aptal Kadın
17. Emre Aydın - Eyvah
18. Ve Gülümse Şimdi (Bebeğim)
19. Dayan Yalnızlığım
20. Unut Gittigin Bir Yerde
İçeriğin Devamı Aşağıda
21. Tesadüfen
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda