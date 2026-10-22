Dükkanları ve Evleri Bedavaya Devretmeye Başladılar: Karşılığında Tek Kuruş İstemiyorlar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Japonya'da emekli olmak isteyen binlerce esnaf, dükkanını içindeki eşyalarla birlikte bedelsiz ya da çok düşük bir bedelle yeni sahibine bırakıyor. Tek beklentileri, yıllarca emek verdikleri işin kapanmadan yaşamaya devam etmesi. Benzer bir tablo, sahipsiz kalan evlerde de yaşanıyor.
Detaylar 👇
Kaynak: Business Insider
Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden Japonya'da işleri devralacak kişi bulunamayınca dükkanlar kapanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.
Genç girişimciler, yıllardır işletilen kafe ve pansiyonları tarif ve tedarikçi ağlarıyla birlikte devralıyor.
Dükkanlarla aynı nedenle Japonya'da milyonlarca ev de sahipsiz kalıyor ve birçoğu ücretsiz sunuluyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın