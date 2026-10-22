Dükkanları ve Evleri Bedavaya Devretmeye Başladılar: Karşılığında Tek Kuruş İstemiyorlar

İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın 2023 Konut ve Arazi Araştırması'na göre Japonya'da boş ev sayısı 9 milyonla rekor seviyeye ulaştı ve boşluk oranı %13,8 oldu. Bakanlık artışı, yalnız yaşayan yaşlıların hayatını kaybetmesi ya da huzurevine geçmesi nedeniyle sahipsiz kalan konutlara bağlıyor.

Bu evlerin bir bölümü, yerel yönetimlerin yürüttüğü 'akiya bankası' adlı ilan siteleri üzerinden çoğu zaman ücretsiz sunuluyor. Koşullar belediyeden belediyeye değişiyor. Örneğin Okutama'da ücretsiz evler 40 yaşın altındaki başvuru sahiplerine ya da en az bir çocuğu bulunan genç ailelere veriliyor. Yeni sahiplerin kente kalıcı olarak yerleşmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Ancak yenileme, hukuki işlemler ve konum gibi kalemler ek maliyet çıkarabiliyor.