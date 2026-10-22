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Dükkanları ve Evleri Bedavaya Devretmeye Başladılar: Karşılığında Tek Kuruş İstemiyorlar

Dükkanları ve Evleri Bedavaya Devretmeye Başladılar: Karşılığında Tek Kuruş İstemiyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 18:10
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Japonya'da emekli olmak isteyen binlerce esnaf, dükkanını içindeki eşyalarla birlikte bedelsiz ya da çok düşük bir bedelle yeni sahibine bırakıyor. Tek beklentileri, yıllarca emek verdikleri işin kapanmadan yaşamaya devam etmesi. Benzer bir tablo, sahipsiz kalan evlerde de yaşanıyor.

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Kaynak: Business Insider

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Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden Japonya'da işleri devralacak kişi bulunamayınca dükkanlar kapanma riskiyle karşı karşıya kalıyor.

Dünyanın en hızlı yaşlanan ülkelerinden Japonya'da işi devralacak kişi bulunamayınca dükkanlar kapanma riskiyle karşı karşıya.

Yaşlı nüfusun artması ve genç nüfusun azalması, aile işlerini devralacak kişi sayısını düşürüyor. Japonya Finans Kurumu'nun araştırmasına göre küçük ve orta ölçekli işletmelerin %57,4'ü, sahipleri emekli olduğunda kapanma riskiyle karşı karşıya. Bu nedenle birçok esnaf, dükkanını kapatmak yerine devir sitelerine ilan veriyor. Bu sitelerde 42 binden fazla dükkan ve işletme yeni sahibini bekliyor. İlan verenlerin çoğu 60-70 yaş aralığında, devralanların çoğu ise 30-40 yaş aralığında.

Genç girişimciler, yıllardır işletilen kafe ve pansiyonları tarif ve tedarikçi ağlarıyla birlikte devralıyor.

Genç girişimciler, yıllardır işletilen kafe ve pansiyonları tarif ve tedarikçi ağlarıyla birlikte devralıyor.

Hiroşima'da yaşayan 31 yaşındaki Kengo Ohama, ilan platformu üzerinden Mihara kentindeki 37 yıllık Country Road adlı kafeyi yaşlı bir çiftten devraldı. Devirde mobilyalar, mutfak ekipmanları, özel yemek tarifleri ve tedarikçi ağı da yeni işletmeciye geçti. Binanın aylık kirası 50 bin yen olarak belirtiliyor. Kafe, 14 Nisan 2026'da kahve odaklı yeni konseptiyle yeniden açıldı.

29 yaşındaki Kota Fujisawa ise Tokyo'daki masa başı işini bırakarak Nagano'daki bir pansiyonu sistemi ve adıyla birlikte çok düşük bir bedelle devraldı. Devlet memurluğundan ayrılan Takayuki Otawara da yaşlı bir çiftçi ailesinin sera ve sulama ekipmanlarını devralarak kakao ve çilek üretimine başladı.

Dükkanlarla aynı nedenle Japonya'da milyonlarca ev de sahipsiz kalıyor ve birçoğu ücretsiz sunuluyor.

Dükkanlarla aynı nedenle Japonya'da milyonlarca ev de sahipsiz kalıyor ve birçoğu ücretsiz sunuluyor.

İçişleri ve İletişim Bakanlığı'nın 2023 Konut ve Arazi Araştırması'na göre Japonya'da boş ev sayısı 9 milyonla rekor seviyeye ulaştı ve boşluk oranı %13,8 oldu. Bakanlık artışı, yalnız yaşayan yaşlıların hayatını kaybetmesi ya da huzurevine geçmesi nedeniyle sahipsiz kalan konutlara bağlıyor.

Bu evlerin bir bölümü, yerel yönetimlerin yürüttüğü 'akiya bankası' adlı ilan siteleri üzerinden çoğu zaman ücretsiz sunuluyor. Koşullar belediyeden belediyeye değişiyor. Örneğin Okutama'da ücretsiz evler 40 yaşın altındaki başvuru sahiplerine ya da en az bir çocuğu bulunan genç ailelere veriliyor. Yeni sahiplerin kente kalıcı olarak yerleşmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Ancak yenileme, hukuki işlemler ve konum gibi kalemler ek maliyet çıkarabiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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