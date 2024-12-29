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Düğünündeki İlk Dansınızda Çalmasını İsteyebileceğin 12 Aşk Dolu Şarkı

etiket Düğünündeki İlk Dansınızda Çalmasını İsteyebileceğin 12 Aşk Dolu Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.12.2024 - 15:01

Düğünlerde ilk dans önemli çünkü bir çiftin paylaştığı belki de en özel anlardan birini bu dans oluşturuyor. Peki ilk dans müziği için ne seçmeli? Bu listemiz sana bu konuda yardımcı olacak!

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1. Stephen Sanchez - Until I Found You

2. Taylor Swift - Lover

3. Haley Reinhart - Can't Help Falling In Love

4. Adele - Make You Feel My Love

5. Christina Perri - A Thousand Years

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6. One Direction - Little Things

7. Bruno Mars - Count on Me

8. Lana Del Rey - Love

9. Ed Sheeran - Kiss Me

10. Miley Cyrus - When I Look At You

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11. Mazzy Star - Fade Into You

12. Vance Joy - I'm With You

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Radlands
Radlands
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