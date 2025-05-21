Dubai Influencer’ları Ülke Tanıtımına Dahil Etti: Paylaşım Başına Binlerce Lira Kazanacaklar

Mahmood, TikTok, Instagram, YouTube Shorts ve Snapchat Spotlight gibi platformların bu değişimi hızlandırdığını ifade etti. Dubai’de içerik üreticilerine verilen destek sadece ücretle sınırlı değil, 10 yıllık ikamet hakkı sunulan “altın vize” uygulaması da hayata geçiriliyor.

Dubai merkezli iletişim danışmanı Sonal Chhiber’e göre mikro ve nano-influencer’lar, özgün içerik ve gerçek etkileşim sağladıkları için markalar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Redseer Middle East verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan genelinde yaklaşık 1,5 milyon aktif içerik üreticisinin yer aldığı 250 milyon dolarlık bir pazar bulunuyor.