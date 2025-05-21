Dubai Influencer’ları Ülke Tanıtımına Dahil Etti: Paylaşım Başına Binlerce Lira Kazanacaklar
Dubai, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni bir tanıtım stratejisini hayata geçiriyor. Ülkenin pazarlama planında bu kez influencer’lar ön planda. İçerik üreticilerine önce eğitim verilecek ardından da paylaşım başına ödeme yapılacak. Bu stratejiyle Dubai’nin hem turizm gelirini hem de sosyal medya görünürlüğünü artırması hedefleniyor. Influencer’lara ayrıca 10 yıl süreli ikamet hakkı da sunulacak.
Kaynak: Patronlar Dünyası
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Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Kurumu, yeni kampanyasında seyahat içerik ajansı Beautiful Destinations ile birlikte çalışıyor.
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Dubai merkezli Agence L'eclat'ın influencer pazarlama direktörü Farah Mahmood, sosyal medya içeriklerinin artık görüntü yerine videoya odaklandığını belirtti.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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