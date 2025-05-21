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Dubai Influencer’ları Ülke Tanıtımına Dahil Etti: Paylaşım Başına Binlerce Lira Kazanacaklar

Dubai Influencer’ları Ülke Tanıtımına Dahil Etti: Paylaşım Başına Binlerce Lira Kazanacaklar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.05.2025 - 17:30

Dubai, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekecek yeni bir tanıtım stratejisini hayata geçiriyor. Ülkenin pazarlama planında bu kez influencer’lar ön planda. İçerik üreticilerine önce eğitim verilecek ardından da paylaşım başına ödeme yapılacak. Bu stratejiyle Dubai’nin hem turizm gelirini hem de sosyal medya görünürlüğünü artırması hedefleniyor. Influencer’lara ayrıca 10 yıl süreli ikamet hakkı da sunulacak.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Kurumu, yeni kampanyasında seyahat içerik ajansı Beautiful Destinations ile birlikte çalışıyor.

Dubai Turizm ve Ticaret Pazarlama Kurumu, yeni kampanyasında seyahat içerik ajansı Beautiful Destinations ile birlikte çalışıyor.

Sosyal medyada ülkenin tanıtımını yapacak influencer’lara, en etkili içeriklerin nasıl üretileceğini öğretmek amacıyla “influencer akademisi” kuruldu. Eğitimi başarıyla tamamlayan içerik üreticilerine paylaşım başına 500 ile 2000 AED (yaklaşık 5.165 TL ila 20.851 TL) arasında ödeme yapılacağı açıklandı.

Paylaşım başına kazanılacak ücret, içerik üreticisinin takipçi sayısına göre değişiklik gösteriyor. 1 milyonun üzerinde takipçiye sahip olan influencer’lar için bu rakam 200 bin AED’ye (yaklaşık 2 milyon 66 bin TL) kadar çıkabiliyor.

Dubai merkezli Agence L'eclat'ın influencer pazarlama direktörü Farah Mahmood, sosyal medya içeriklerinin artık görüntü yerine videoya odaklandığını belirtti.

Dubai merkezli Agence L'eclat'ın influencer pazarlama direktörü Farah Mahmood, sosyal medya içeriklerinin artık görüntü yerine videoya odaklandığını belirtti.

Mahmood, TikTok, Instagram, YouTube Shorts ve Snapchat Spotlight gibi platformların bu değişimi hızlandırdığını ifade etti. Dubai’de içerik üreticilerine verilen destek sadece ücretle sınırlı değil, 10 yıllık ikamet hakkı sunulan “altın vize” uygulaması da hayata geçiriliyor. 

Dubai merkezli iletişim danışmanı Sonal Chhiber’e göre mikro ve nano-influencer’lar, özgün içerik ve gerçek etkileşim sağladıkları için markalar tarafından daha fazla tercih ediliyor. Redseer Middle East verilerine göre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan genelinde yaklaşık 1,5 milyon aktif içerik üreticisinin yer aldığı 250 milyon dolarlık bir pazar bulunuyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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