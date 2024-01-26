Dubai'deki Cezalar Şaka mı? Hakaret Etme, Kırmızı Işıkta Geçme Cezalarını Duyunca Şoke Olacaksınız!

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Dubai hakkında bilgi sahibi olan Hilal isimli arkadaşına cezaları soran Sezer Yılmaz, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu.
Hilal isimli kadın o konuşmasında, 'Kırmızı ışıkta geçme cezası 400.000 TL. İnsanlara hakaret etme cezası 4.000.000 TL. Devlete karşı suç işleme cezası 16.000.000 TL. Araba ile yüksek sesli müzik dinleme cezası 80.000 TL. Yanlış parkın da 4.000 TL' olduğunu söyledi.
İşte o video: 👇
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Düzenleme yapalım: 'Kırmızı ışıkta geçme cezası 48457 birim. İnsanlara hakaret etme cezası 484570 birim. Devlete karşı suç işleme cezası 1938235 birim. Araba... Devamını Gör
Maşallah zehir zehir
Dubai'de de zaten TL ile kazanıyorsunuz değil mi? böyle salakça video olmaz