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Dubai'deki Cezalar Şaka mı? Hakaret Etme, Kırmızı Işıkta Geçme Cezalarını Duyunca Şoke Olacaksınız!

Dubai'deki Cezalar Şaka mı? Hakaret Etme, Kırmızı Işıkta Geçme Cezalarını Duyunca Şoke Olacaksınız!

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 10:19

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2018 yılından beri dünyayı gezen ve yaptığı paylaşımlarla da sosyal medyada fenomen olan Sezer Yılmaz, bir videosunda Dubai'deki cezaları açıkladı.

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Dubai hakkında bilgi sahibi olan Hilal isimli arkadaşına cezaları soran Sezer Yılmaz, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu.

Dubai hakkında bilgi sahibi olan Hilal isimli arkadaşına cezaları soran Sezer Yılmaz, aldığı cevaplar karşısında şoke oldu.

Hilal isimli kadın o konuşmasında, 'Kırmızı ışıkta geçme cezası 400.000 TL. İnsanlara hakaret etme cezası 4.000.000 TL. Devlete karşı suç işleme cezası 16.000.000 TL. Araba ile yüksek sesli müzik dinleme cezası 80.000 TL. Yanlış parkın da 4.000 TL' olduğunu söyledi.

Hilal isimli kadın o konuşmasında, 'Kırmızı ışıkta geçme cezası 400.000 TL. İnsanlara hakaret etme cezası 4.000.000 TL. Devlete karşı suç işleme cezası 16.000.000 TL. Araba ile yüksek sesli müzik dinleme cezası 80.000 TL. Yanlış parkın da 4.000 TL' olduğunu söyledi.

İşte o video: 👇

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Kaan Bey

Düzenleme yapalım: 'Kırmızı ışıkta geçme cezası 48457 birim. İnsanlara hakaret etme cezası 484570 birim. Devlete karşı suç işleme cezası 1938235 birim. Araba... Devamını Gör

can

Maşallah zehir zehir

beybi shark

Dubai'de de zaten TL ile kazanıyorsunuz değil mi? böyle salakça video olmaz