Dreamgirls'ün Yıldızları Beyonce ve Jennifer Hudson Bir Ödül Töreninde Yan Yana Gelince Adeta Nostalji Yaşandı
Dreamgirls'ün Yıldızları Beyonce ve Jennifer Hudson Bir Ödül Töreninde Yan Yana Gelince Adeta Nostalji Yaşandı
Kaynak: https://people.com/jennifer-hudson-re...
Dreamgirls filminin oyuncuları Beyonce ve Jennifer Hudson bir ödül töreninde yan yana geldi. İkilinin fofotğrafları kısa sürede büyük beğeni topladı. Detaylar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bill Condon'ın Broadway müzikali Dreamgirls'ün film versiyonunda Hudson, Effie White rolünde, Beyoncé ise The Dreams'in şarkıcıları Deena Jones rolünde yer almştı.
2006 yapımı Dreamgirls'ün iki yıldızı jennifer Hudson ve Beyonce, 42 yaşındaki şarkıcının Yenilikçi Ödülü'nü aldığı 1 Nisan iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde kameralara birlikte gülümsedi.
"Dreamgirls kız kardeşime @iheartradio Yenilikçi Ödülü'nü alırken tezahürat yapmak için orada olduğum için çok mutluyum!!!" diye yazan 42 yaşındaki Hudson 2 Nisan'da bir Instagram gönderisinde fotoğrafları paylaştı. "Böylesine hak edilmiş bir ödül için tebrikler! Seni seviyorum @beyonce !!!" diye ekledi Hudson.
Şarkıcılar, 1981 Broadway hiti Dreamgirls'ün 2006'daki film uyarlamasının yayınlanmasından 18 yıl sonra Pazartesi günü iHeartRadio Müzik Ödülleri'nde karşılaşarak yeniden bir araya geldi.
Bu paylaşım, 2006 yılında Dreamgirls'ün başarılı çıkışı sırasında çıkan söylentilerden çok farklı çünkü ilm müzikali eleştirmenler ve halk tarafından övgüyle karşılanırken, medya vokalistler arasında bir anlaşmazlık olduğunu iddia etmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fakat 18 yılın sonunda gelen bu buluşma ve paylaşım o zamanlar ortaya çıkan bu iddiaların hepsinin yalan olduğunu kanıtlamış oldu. Dreamgirls üyesi Jennifer Hudson şarkıcıyı günümüzde de elinden geldiğince destekliyor...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın