Sevgili Akrep, mutlu yıllar! Pazartesi günü burcunda doğan Yeni Ay, sana kişisel bir yeni yıl hediye ediyor. Yeni bir imaj, yeni bir hedef ya da hayatına dair cesur bir karar… Bu hafta attığın her adım önümüzdeki altı ayın tonunu belirleyecek. Niyetlerini yaz, kendine söz ver.

Hafta ortasında Ay Yay'da, para evinde ilerliyor ve maddi konularda güzel bir akış başlıyor. Perşembe günü emeğinin karşılığını alabilir ya da yeni bir kazanç kapısıyla karşılaşabilirsin. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kariyer evinde buluşmaya hazırlanıyor; iş hayatında büyük bir adımın çok yakında olduğunu hissedebilirsin.

Cuma günü burcundaki Merkür düz harekete geçiyor ve haftalardır kafanda dönen sorular net cevaplara kavuşuyor. Bu hafta karizman zirvede. Partnerli Akrep, sevdiğiyle ilişkisinde yeni bir sayfa açmaya hazır. Bekar Akrep ise gizemli ve büyüleyici enerjisiyle kimseyi kayıtsız bırakmayacak!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…