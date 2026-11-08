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Akrep Burcu right-white
9 - 15 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
08.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, mutlu yıllar! Pazartesi günü burcunda doğan Yeni Ay, sana kişisel bir yeni yıl hediye ediyor. Yeni bir imaj, yeni bir hedef ya da hayatına dair cesur bir karar… Bu hafta attığın her adım önümüzdeki altı ayın tonunu belirleyecek. Niyetlerini yaz, kendine söz ver.

Hafta ortasında Ay Yay'da, para evinde ilerliyor ve maddi konularda güzel bir akış başlıyor. Perşembe günü emeğinin karşılığını alabilir ya da yeni bir kazanç kapısıyla karşılaşabilirsin. Aslan'daki Mars ve Jüpiter kariyer evinde buluşmaya hazırlanıyor; iş hayatında büyük bir adımın çok yakında olduğunu hissedebilirsin.

Cuma günü burcundaki Merkür düz harekete geçiyor ve haftalardır kafanda dönen sorular net cevaplara kavuşuyor. Bu hafta karizman zirvede. Partnerli Akrep, sevdiğiyle ilişkisinde yeni bir sayfa açmaya hazır. Bekar Akrep ise gizemli ve büyüleyici enerjisiyle kimseyi kayıtsız bırakmayacak!

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
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