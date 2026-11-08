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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Akrep ve yükselen Akrep burçları 9 Kasım - 15 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.
Peki haftalık burç yorumlarına göre 9 Kasım - 15 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Akrep ve yükselen Akrep burçlarını neler bekliyor?
İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcuna özel haftalık burç yorumları
Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları
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