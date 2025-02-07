onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Drama Queen'lerin Yolculuk Yaparken Klip Çekiyor Tribine Girebileceği 12 Şarkı

etiket Drama Queen'lerin Yolculuk Yaparken Klip Çekiyor Tribine Girebileceği 12 Şarkı

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
07.02.2025 - 23:49

Yolculukta kafanızı cama yasladığınız anda kafanızda binbir senaryo döndüğüne eminiz. Eğer gerçek bir drama kraliçesiyseniz, arkada çalan en sevdiğiniz şarkıları fon müziği yapıp kendi klibinizi çekmeye bayılıyorsunuzdur. Yolculuk boyunca hayatınızın dramını bir klibe dönüştürmek isterseniz bu şarkıları mutlaka dinleyin!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Duvar

2. Beni Neden Sevmedin

3. Seni Çok Özlüyorum

4. Halledebilirdik

5. Ankara'yla Bozuşuruz

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Son Durağın

7. Yaralarını Ben Sarayım

8. Yağmurlar

9. Böyle Ayrılık Olmaz

10. Bitti Tebrikler

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. El Adamı

12. Farzet

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın