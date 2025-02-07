Drama Queen'lerin Yolculuk Yaparken Klip Çekiyor Tribine Girebileceği 12 Şarkı
Drama Queen'lerin Yolculuk Yaparken Klip Çekiyor Tribine Girebileceği 12 Şarkı
Yolculukta kafanızı cama yasladığınız anda kafanızda binbir senaryo döndüğüne eminiz. Eğer gerçek bir drama kraliçesiyseniz, arkada çalan en sevdiğiniz şarkıları fon müziği yapıp kendi klibinizi çekmeye bayılıyorsunuzdur. Yolculuk boyunca hayatınızın dramını bir klibe dönüştürmek isterseniz bu şarkıları mutlaka dinleyin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Duvar
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Beni Neden Sevmedin
3. Seni Çok Özlüyorum
4. Halledebilirdik
5. Ankara'yla Bozuşuruz
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Son Durağın
7. Yaralarını Ben Sarayım
8. Yağmurlar
9. Böyle Ayrılık Olmaz
10. Bitti Tebrikler
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
11. El Adamı
12. Farzet
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorum Yazın