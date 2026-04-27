Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Dünyanın En Zenginleri Neden Yer Değiştiriyorlar? Nereye Gidiyorlar?

İrem Coşkun - Onedio Üyesi
27.04.2026 - 16:01

Dünyanın en zengin insanları düşündüğümüz gibi sürekli daha lüks evlere taşınmıyor. Aslında ülke değiştiriyorlar. Peki nedeni vergi mi, güvenlik mi, yoksa fırsat mı? Dr. Hakan Özerol’un anlattıklarına göre bunun arkasında hem ekonomik hem de stratejik çok net bir sebepler var. Gelin birlikte bakalım! 👇

Bazı ülkeler, tersine dönen dengeler nedeniyle zenginlerini kaybediyor!

Dr. Hakan Özerol’un da belirttiği üzere; Çin, Rusya Hindistan gibi ülkeler son dönemde 'milyoner göçü' veren yerler arasında. Bunun arkasında ise genellikle artan vergi yükü, ekonomik belirsizlikler ve politik riskler yer alıyor. Özellikle yüksek gelir grubuna yönelik düzenlemeler sıkılaştıkça, milyonerler de alternatif ülkelere yönelmeye başlıyor. Bu yüzden bazı ülkeler zenginleri çekmek için yarışırken, bazıları onları elde tutmakta zorlanıyor.

Vergi avantajı en kritik faktörlerden biri!

Zengin bireylerin ülke değiştirmesinde rol oynayan en temel faktörlerden biri vergi oranları. Çünkü yüksek gelir grubundaki insanlar için vergi, doğrudan servetin büyüklüğünü etkileyen bir unsur. Bazı ülkeler düşük vergi oranları sunarak bu kişileri kendine çekmeye çalışıyor. Bu da zenginler için ciddi bir avantaj çünkü aynı geliri elde edip daha az vergi ödemek mümkün hale geliyor. Bu noktada mesele sadece kazanmak değil, kazancı elde tutabilmek! Bu yüzden birçok varlıklı kişi, daha avantajlı vergi sistemine sahip ülkelere yöneliyor ve bu karar tamamen bilinçli bir finansal tercih oluyor.

Ekonomik ve politik belirsizlikler zenginleri uzaklaştırıyor.

Dr. Hakan Özerol’un anlattıklarında dikkat çeken bir diğer nokta ise istikrarsızlık konusu. Ekonomik dalgalanmalar, ani karar değişiklikleri ve politik belirsizlikler, büyük servetler için ciddi risk oluşturuyor. Milyonerler de bu riskleri minimuma indirmek için daha öngörülebilir ve stabil ülkelere geçiş yapıyor. Çünkü büyük bir serveti yönetirken en önemli şeylerden biri sürdürülebilirlik! Eğer bulunduğun ülkede yarın ne olacağını kestiremiyorsan, o serveti korumak zorlaşıyor. Bu yüzden daha güvenli limanlara yönelmek, zenginler için bir tercih değil, neredeyse zorunluluk haline geliyor.

Yaşam standartları da bu süreçte önemli rol oynuyor.

Milyonerlerin ülke değiştirirken baktığı kriterlerden biri de yaşam standartları. Sağlık hizmetlerinin kalitesi, eğitim sistemi, güvenlik ve genel yaşam konforu bu noktada belirleyici oluyor. Çünkü belirli bir servetin üzerindeki insanlar için para artık sadece bir araç! Öncelik direkt yaşam kalitesine kayıyor. Özellikle aile sahibi olanlar için çocuklarının geleceği büyük önem taşıyor. Daha iyi eğitim imkanları ve daha güvenli bir ortam, ülke tercihinde ciddi bir etken haline geliyor.

Zenginler en çok hangi ülkelere gidiyor?

Dr. Hakan Özerol’un özellikle altını çizdiği noktalardan biri de zenginlerin belirli ülkelere yoğunlaşması. Bu kişiler genelde vergi avantajı sunan ve yatırım fırsatları güçlü olan ülkeleri tercih ediyor. Milyonerler; vergi politikaları ve yüksek yaşam standartlarını göz önünde bulundurduğunda genellikle Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, İtalya ve İsviçre gibi ülkeleri tercih ediyor. Aslında bu seçimler rastgele değil, her ülkenin sunduğu avantaj farklı ve zenginler buna göre pozisyon alıyor. Kısacası “Hangi ülke daha iyi?” sorusunun cevabı kişiden kişiye değişse de, ortak nokta hep aynı!

Beyin göçünden sonra şimdi de "Milyoner Göçü" gündemde! 💸 Dünyanın en zenginleri neden yer değiştiriyor ve en çok hangi ülkeleri tercih ediyorlar? Dr. Hakan Özerol anlatıyor. 📈 #MilyonerGöçü #Ekonomi #Finans #Gündem

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
