Dr. Hakan Özerol Anlatıyor: Dünyanın En Zenginleri Neden Yer Değiştiriyorlar? Nereye Gidiyorlar?

Zengin bireylerin ülke değiştirmesinde rol oynayan en temel faktörlerden biri vergi oranları. Çünkü yüksek gelir grubundaki insanlar için vergi, doğrudan servetin büyüklüğünü etkileyen bir unsur. Bazı ülkeler düşük vergi oranları sunarak bu kişileri kendine çekmeye çalışıyor. Bu da zenginler için ciddi bir avantaj çünkü aynı geliri elde edip daha az vergi ödemek mümkün hale geliyor. Bu noktada mesele sadece kazanmak değil, kazancı elde tutabilmek! Bu yüzden birçok varlıklı kişi, daha avantajlı vergi sistemine sahip ülkelere yöneliyor ve bu karar tamamen bilinçli bir finansal tercih oluyor.