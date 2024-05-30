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Dozunu Kaçırırsan Libidoyu Bir Anda Bitirir: Dikkat Edilmesi Gereken Yönleriyle Dirty Talk

etiket Dozunu Kaçırırsan Libidoyu Bir Anda Bitirir: Dikkat Edilmesi Gereken Yönleriyle Dirty Talk

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
30.05.2024 - 23:46

Yatak odasında nabzı yükseltmek için başvurduğumuz yöntemlerden biri de dirty talk. Karşı tarafı yükseltmek ve cinselliği dolu dolu yaşamak için yaptığımız dirty talk, dozu kaçtığında bir anda tüm hevesimizi kaçırabiliyor. Dikkat edilmesi gereken yönleri ile dirty talk mercek altında!

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Neymiş bu 'Dirty Talk'?

Dirty talk, cinsel birliktelik esnasında partnerini baştan çıkarmak için yaptığın müstehcen konuşmalardır. Erotik ve biraz da sert cümleler içerir.

Başta biraz tuhaf gelse de aslında yatak odasını renklendirmesiyle pek çok partnerin tercih ettiği bir yöntem.

Partnerin seninle erotik ama biraz argo konuştuğu zaman başta hoşuna gitmeyebilir. Ancak sonrasında işler yavaş yavaş değişmeye başlar.

Kulağına fısıldayacağın birkaç etkili kelime ile onu baştan çıkarabilirsin.

Bu hem ilişkinize hem de cinsel hayatınıza renk katmak için en zevkli yöntemlerden biri.

Ancak bazen ipin ucu kaçabilir ve dikkat etmezsen ortamın enerjisini birdenbire bozabilirsin.

Kimse cinsellik yaşadığı esnada rahatsız olacağı kelimeler duymak istemez açıkçası. Dirty talk esnasında amacın partnerini rahat hissettirmek ve onunla keyifli dakikalar geçirmek olmalı.

Partnerinin onurunu kırabilecek kelimeler kullanmaktan kaçınmalısın.

Sonuç olarak cinsellik yaşarken iki taraf da libidosunun yüksek olmasını ve tahrik edilmeyi ister. Onur kırıcı kelimeler kullanmak pek hoş olmayabilir.

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Konuşmaya daha yumuşak bir şekilde başlayabilirsin.

Aniden gelen sert konuşma partnerinin heyecanını söndürür ve ikiniz de yaşayacağınız cinsellikten haz almazsınız. Bu yüzden yumuşak ve sakin bir ses tonu ile dirty talk yapabilirsin.

Onu heyecanlandıracak ve heveslendirecek cümleler kurabilirsin.

'Bugün çok seksi gözüküyorsun!' cümlesi birçoğumuzu heyecanlandıracağı gibi libidomuzu da yükseltir. Böylece heyecan yavaş yavaş yükselir.

Seks esnasında yapmak istediğin şeyleri basit bir dille ifade etmelisin.

Karmaşık cümleler kurmak yerine daha basit bir şekilde isteklerini belli etmek, iki taraf için de daha sağlıklı olacaktır. Çünkü o esnada odağınızın seks olması gerekir, karmaşık cümleleri anlamaya çalışmak değil.

Yüz yüze dirty talk yapmaya hazır değilsen mesajlaşarak da bunu halledebilirsin.

Partnerini baştan çıkarmak istiyorsun ama buna pek hazır değilsin diyelim. Ona yollayacağın birkaç kışkırtıcı ve baştan çıkarıcı mesaj ile onu kendine daha da yakın hissettirebilirsin.

İçinden geldiği gibi davranmalısın.

Planlı bir dirty talk, pek de mutlu edici olmaz açıkçası. O yüzden spontane bir şekilde ilerleyebilir ve kendini kasmadan dirty talk yapmaya devam edebilirsin.

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