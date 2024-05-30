Dozunu Kaçırırsan Libidoyu Bir Anda Bitirir: Dikkat Edilmesi Gereken Yönleriyle Dirty Talk
Dozunu Kaçırırsan Libidoyu Bir Anda Bitirir: Dikkat Edilmesi Gereken Yönleriyle Dirty Talk
Yatak odasında nabzı yükseltmek için başvurduğumuz yöntemlerden biri de dirty talk. Karşı tarafı yükseltmek ve cinselliği dolu dolu yaşamak için yaptığımız dirty talk, dozu kaçtığında bir anda tüm hevesimizi kaçırabiliyor. Dikkat edilmesi gereken yönleri ile dirty talk mercek altında!
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Neymiş bu 'Dirty Talk'?
Başta biraz tuhaf gelse de aslında yatak odasını renklendirmesiyle pek çok partnerin tercih ettiği bir yöntem.
Kulağına fısıldayacağın birkaç etkili kelime ile onu baştan çıkarabilirsin.
Ancak bazen ipin ucu kaçabilir ve dikkat etmezsen ortamın enerjisini birdenbire bozabilirsin.
Partnerinin onurunu kırabilecek kelimeler kullanmaktan kaçınmalısın.
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