Doktora Saldırıp Saçını Koparan Kadınlardan Biri Tutuklandı, Diğeri Serbest Kaldı: Görüntüler Ortaya Çıktı
Doktora Saldırıp Saçını Koparan Kadınlardan Biri Tutuklandı, Diğeri Serbest Kaldı: Görüntüler Ortaya Çıktı
İzmir’de doktor İrem Sarıkaya'nın devlet hastanesinin acil servisinde darbedildiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde; Yağmur A.'nın, Sarıkaya'nın saçını çekerek kopardığı ardından yere düşürmesi yer aldı.
Ayrıca doktor İrem Sarıkaya’ya saldıran Sinem C. ile Yağmur A.'yı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yağmur A. tutuklandı, Sinem C. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Geçen kasımda görülen ilk duruşmada sanıklar üzerlerine atılı suçlamaları reddetti. Yağmur A. tahliye edilirken, Sinem C.'nin de adli kontrol şartı kaldırıldı.
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Olay, 15 Ekim 2024’te İzmir Gaziemir Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.
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Bir süre sonra 2 kişi, tahlil sonuçlarını almak üzere hastaneye dönünce taraflar arasında tekrar tartışma çıktı.
Olayın ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.
Yargılama sürerken, Doktor Sarıkaya'nın darbedildiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
Yaşanan saldırı olayının görüntüleri…
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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Bundan sonra herkesi siyasi tercihlerine göre değerlendireceğim . Bu işlerin sorumlusu akp iktidarıdır . Bunlara yol verenler için artık vicdanımı bir tarafa... Devamını Gör
Ben haberi okumak istemiyorum.... Merak ettim siyasetle ne alakası olduğunu?
Nerden nerelere geldik. "Doktor döver hale geldik"diyen toplumdan çıkan sonuç.. Siyasilerde destekçisi daha ne olsun.
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