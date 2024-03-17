Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.sheknows.com/parenting/ar...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Doğumdan kısa bir süre önce rahim ağzınızdan ayrılan dev bir balgam gibi gözüken 'mukus tıkacı' vajinanızdan çıkacak. Tahmin ettiğinizden daha iğrenç."
2. "Hemoroitten bahsedilmediğine inanamıyorum. Kadınlar şişkinlik nedeniyle doğum sırasında bu rahatsızlığı yaşadıklarını bilmezler."
3. "Gebelik zehirlenmesi yaşayabileceğinizi unutmayın."
4. "Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra aylarca sürebilir."
5. "Sezaryen olduğunuzda rahminizi kaplayan bağırsak bölümünü vücudunuzdan çıkarmaları gerekebilir. Yanınızda bir kasede duruyor. Bebek çıktığında ve rahminiz dikildiğinde bağırsaklarınızı geri itiyorlar ve sizi dikiyorlar."
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6. "Göbek bağı yoğun, sert ve lifli. Onu keserken garip geldi. Ne beklediğimi bilmiyorum ama bu tuhaf bir deneyimdi."
7. "Doğum sırasında dışkı yapma ihtimaliniz çok yüksek. Dışkı yapmazsanız, bu daha büyük bir dışkı için hazırlandığınız anlamına gelir."
8. "Aşırı gebelik bulantısı yaşarsanız, o kadar şiddetli kusarsınız ki rahim ağzınızdaki kan damarları çatlayabilir. İkizlerimi düşürdüğümü zannetmiştim."
9. "Hamile olmak işeyeceğiniz anlamına gelir. Hem de çok fazla..."
10. "Babanız gibi horlamaya başlayacaksınız."
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11. "Tükürük bezleriniz aşırı çalışmaya başlayacak. Salyanıza dikkat edin!"
12. "Vücut geliştiren insanlar gibi damarlarınız çıkacak."
13. "Metal objelerin tadına bakmak istediğimde, çok şaşırmıştım."
14. "Boyutu sürekli değişen tuhaf meme uçlarına hazırlıklı olun."
15. "Ergenlik çağındaki bir çocukmuşsunuz gibi ses değişikliği yaşarsanız endişelenmeyin."
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