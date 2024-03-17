Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi

Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
17.03.2024 - 20:31

Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.sheknows.com/parenting/ar...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Doğumdan kısa bir süre önce rahim ağzınızdan ayrılan dev bir balgam gibi gözüken 'mukus tıkacı' vajinanızdan çıkacak. Tahmin ettiğinizden daha iğrenç."

1. "Doğumdan kısa bir süre önce rahim ağzınızdan ayrılan dev bir balgam gibi gözüken 'mukus tıkacı' vajinanızdan çıkacak. Tahmin ettiğinizden daha iğrenç."

2. "Hemoroitten bahsedilmediğine inanamıyorum. Kadınlar şişkinlik nedeniyle doğum sırasında bu rahatsızlığı yaşadıklarını bilmezler."

2. "Hemoroitten bahsedilmediğine inanamıyorum. Kadınlar şişkinlik nedeniyle doğum sırasında bu rahatsızlığı yaşadıklarını bilmezler."

3. "Gebelik zehirlenmesi yaşayabileceğinizi unutmayın."

3. "Gebelik zehirlenmesi yaşayabileceğinizi unutmayın."

4. "Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra aylarca sürebilir."

4. "Doğum sonrası depresyonu, doğumdan sonra aylarca sürebilir."

5. "Sezaryen olduğunuzda rahminizi kaplayan bağırsak bölümünü vücudunuzdan çıkarmaları gerekebilir. Yanınızda bir kasede duruyor. Bebek çıktığında ve rahminiz dikildiğinde bağırsaklarınızı geri itiyorlar ve sizi dikiyorlar."

5. "Sezaryen olduğunuzda rahminizi kaplayan bağırsak bölümünü vücudunuzdan çıkarmaları gerekebilir. Yanınızda bir kasede duruyor. Bebek çıktığında ve rahminiz dikildiğinde bağırsaklarınızı geri itiyorlar ve sizi dikiyorlar."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Göbek bağı yoğun, sert ve lifli. Onu keserken garip geldi. Ne beklediğimi bilmiyorum ama bu tuhaf bir deneyimdi."

6. "Göbek bağı yoğun, sert ve lifli. Onu keserken garip geldi. Ne beklediğimi bilmiyorum ama bu tuhaf bir deneyimdi."

7. "Doğum sırasında dışkı yapma ihtimaliniz çok yüksek. Dışkı yapmazsanız, bu daha büyük bir dışkı için hazırlandığınız anlamına gelir."

7. "Doğum sırasında dışkı yapma ihtimaliniz çok yüksek. Dışkı yapmazsanız, bu daha büyük bir dışkı için hazırlandığınız anlamına gelir."

8. "Aşırı gebelik bulantısı yaşarsanız, o kadar şiddetli kusarsınız ki rahim ağzınızdaki kan damarları çatlayabilir. İkizlerimi düşürdüğümü zannetmiştim."

8. "Aşırı gebelik bulantısı yaşarsanız, o kadar şiddetli kusarsınız ki rahim ağzınızdaki kan damarları çatlayabilir. İkizlerimi düşürdüğümü zannetmiştim."

9. "Hamile olmak işeyeceğiniz anlamına gelir. Hem de çok fazla..."

9. "Hamile olmak işeyeceğiniz anlamına gelir. Hem de çok fazla..."

10. "Babanız gibi horlamaya başlayacaksınız."

10. "Babanız gibi horlamaya başlayacaksınız."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "Tükürük bezleriniz aşırı çalışmaya başlayacak. Salyanıza dikkat edin!"

11. "Tükürük bezleriniz aşırı çalışmaya başlayacak. Salyanıza dikkat edin!"

12. "Vücut geliştiren insanlar gibi damarlarınız çıkacak."

12. "Vücut geliştiren insanlar gibi damarlarınız çıkacak."

13. "Metal objelerin tadına bakmak istediğimde, çok şaşırmıştım."

13. "Metal objelerin tadına bakmak istediğimde, çok şaşırmıştım."

14. "Boyutu sürekli değişen tuhaf meme uçlarına hazırlıklı olun."

14. "Boyutu sürekli değişen tuhaf meme uçlarına hazırlıklı olun."

15. "Ergenlik çağındaki bir çocukmuşsunuz gibi ses değişikliği yaşarsanız endişelenmeyin."

15. "Ergenlik çağındaki bir çocukmuşsunuz gibi ses değişikliği yaşarsanız endişelenmeyin."

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın