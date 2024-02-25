Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Doğum sonrasındaki dışkım çok büyüktü, hastane tuvaletini tıkamayı başardım. Odamıza tamirci çağırmak zorunda kaldık."
2. "Doğumun ardından travma sonrası stres bozukluğu çok yaygın. Kızım on yaşında ve hala bazı semptomları yaşıyorum."
3. "Sezaryen oldum. Bacaklarımda ve ayak bileklerimdeki şişlik o kadar acı vericiydi ki haftalarca sürdü. Dizlerimi neredeyse bükemiyordum ve ayak bileklerim yok gibiydi."
4. "Hamileliğimin sonlarına doğru diş eti iltihabım ortaya çıktı ve çok acıyordu."
5. "Bebeğiniz doğduktan sonra sizinle ilk temasında üzerinize dışkısını yapabilir. Nereden bildiğimi sormayın."
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6. "Doğumdan sonra rahiminiz iyileşmeden cinsel birliktelik yaşamak, hayatınızı tehlikeye atmak olur."
7. "Doğumdan beş veya altı hafta sonra vücudum devasa bir pıhtıyı dışarı attı. Ne kadar eğlenceli!"
8. "Hamilelikte demir seviyeniz muhtemelen çok düşük olacak. Demir takviyeleri ise sizi hasta hissettirecek."
9. "Doğumdan sonra bir ay boyunca rahminizden kötü kokulu bir sıvı olan löşi gelecek."
10. "Sütüm gelmediğinde çok acı çekiyordum."
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11. "Doğumdan sonra ilk kez tuvalete gitmem gerektiğinde, idrar kontrolüm tamamen kaybolmuştu. Banyoda büyük bir leke bıraktım."
12. "Oğlumla eve geldikten iki üç gün sonra vücudumda küçük kaşıntılı şişlikler oluştu."
13. "Doğum yapmanın ne kadar tehlikeli olduğunu hiç düşünmüyoruz. Sadece insanların çocuk sahibi olmasını istiyoruz."
14. "Hamilelikte siyatik... Doktoruma söyledim ama tek çarenin doğum yapmak olduğunu söyledi."
15. "Hiç kimse doğumdan sonra dışkı yapmanın ne kadar acı verici olacağından bahsetmiyor. Benim için yeniden doğum yapmak gibiydi."
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