Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Doğum Yapmakla İlgili Bilinmeyenleri Bütün Açıklığıyla Dile Getiren 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hamile olmak ve doğum yapmak sıra dışı olaylar. Hayatlarının bu aşamasında kadınlar bambaşka deneyimlere sahip oluyorlar. Sizler için, hamilelik, doğum ve doğum sonrası süreci tüm gerçekliğiyle anlatan kişileri derledik. Buyurun...👇
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1. "Doğum sonrasında aylarca nedenini bilmeden ağladım."
2. "Herkes doğum sonrası kanamadan bahsediyor ama kimse vajinal akıntı hakkında konuşmuyor."
3. "Büyük, geniş çatlaklarınız oluşursa, karnınızdan sarkan bir et yığınına sahip olursunuz."
4. "Her hapşırdığınızda, bacak bacak üstüne atmaya hazırlanın. Belki de hayatınız boyunca..."
5. "Bebeğinizin duruşu yanlış ise kuyruk sokumunuz kırılabilir. Bende öyle oldu."
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6. "Son 22 yıldır her hapşırdığımda veya öksürdüğümde altıma kaçırıyorum."
7. "Doğumum kolay geçti gibi gelmişti. Doğumdan sekiz ay sonra ıkınırken leğen kemiğimde inanılmaz bir ağrı başladı."
8. "Sezaryen sırasında acıyı hissetmemeniz hiçbir şey hissedemeyeceğiniz anlamına gelmez. İki kez yaşadım ve ikisinde de aletleri ve elleri içimde hissedebiliyordum."
9. "Bazen plasenta çıkmıyor ve elleriyle çıkarmak zorunda kalıyorlar."
10. "Bazı kadınlar hamilelikte çok kaşıntı hisseder. Kız kardeşim de onlardan biriydi. Kaşıntı başlamadan hemen önce derisinin yavaş yavaş kırmızıya döndüğünü görebiliyordunuz."
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11. "Erken doğumla küçük bir bebek doğurdum ancak çok zordu. Vücudumun doğuma hazırlanacak vakti olmamıştı."
12. "Doğum sonrası depresyonu duydum ama doğum öncesi depresyonunu yaşayana kadar hiç duymamıştım."
13. "Eşim üç çocuğumuzu da sezaryen ile dünyaya getirdi. Anestezinin etkisi geçtikten sonra bir saat şok halinde kaldı."
14. "Vücudumun her parçası değişti. Saçlarım, dişlerim, bedenim...Birçoğu eski haline dönmedi. Bunun geçici olduğunu söyleyen yalan söylüyor."
15. "Kimse bana doğumdan hemen sonra ağırlık merkezinin değiştiğini söylemedi. Doğum yaptıktan iki gün sonra merdivenlerden düştüm."
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